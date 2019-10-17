AB ile üyelik müzakerelerini yürütmek için yeni kurum Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Avrupa Birliği ile Türkiye arasında üyelik müzakerelerinin yürütülmesi ve eşgüdümü amacıyla ABEK kuruldu.

Haber Merkezi 17 Ekim 2019, 09:57 Son Güncelleme: 17 Ekim 2019, 10:08 DHA