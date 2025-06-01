'Abartı Egzoz' denetimi: 26 bin 131 araca ceza yağdı

"Karayolları Trafik Kanunu’nun 32/3 maddesine göre; çevreyi rahatsız edecek derecede gürültü çıkaran teknik değişiklikler yasaktır. Bu kurala uymayan sürücülere idari ceza uygulanmakta, araç mevzuata uygun hâle getirilene kadar trafikten men edilmektedir. Lütfen araçlarımızda mevzuata aykırı teknik değişikliklerden, özellikle de abartı egzoz kullanımından kaçınalım. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil."