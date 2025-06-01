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'Abartı Egzoz' denetimi: 26 bin 131 araca ceza yağdı

'Abartı Egzoz' denetimi: 26 bin 131 araca ceza yağdı

10:211/06/2025, Pazar
G: 1/06/2025, Pazar
DHA
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Son bir haftada 567 bin 397 araca/sürücüye işlem yapıldı.
Son bir haftada 567 bin 397 araca/sürücüye işlem yapıldı.

Emniyet ve jandarma trafik ekipleri tarafından 22-29 Mayıs 2025 tarihleri arasında 3 milyon 630 bin 932 araç denetlendi. Toplam 567 bin 397 araca/sürücüye işlem yapıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, trafik denetimlerine ilişkin sosyal medya hesabından bilgi verdi.

1 Ocak-29 Mayıs 2025 tarihleri arasında trafik ekiplerince “abartı egzoz” kullanımı ile ilgili toplam

26 bin 131 araca/sürücüye işlem yapıldı.

Yerlikaya sürücülere şu uyarıda bulundu:

"Karayolları Trafik Kanunu’nun 32/3 maddesine göre; çevreyi rahatsız edecek derecede gürültü çıkaran teknik değişiklikler yasaktır. Bu kurala uymayan sürücülere idari ceza uygulanmakta, araç mevzuata uygun hâle getirilene kadar trafikten men edilmektedir. Lütfen araçlarımızda mevzuata aykırı teknik değişikliklerden, özellikle de abartı egzoz kullanımından kaçınalım. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil."

Son bir haftada 3,6 milyon araç denetlendi

Son bir haftada yapılan trafik denetimlerinde 3 milyon 630 bin 932 araç denetlendi.

Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 34 sürücüye işlem yapıldı. Hız ihlalinde bulunan 156 bin 242, periyodik muayenesi yaptırılmamış 28 bin 392, emniyet kemeri kullanmayan 31 bin 98, sürücü belgesiz araç kullanan 17 bin 595 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 7 bin 455 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte toplam: 567 bin 397 araca/sürücüye işlem yapıldı.



#İçişleri Bakanlığı
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