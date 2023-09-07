ABB Halk Ekmek Fabrikası çalışanı Hakan Han Özcan'ı doğruladı: Anlattıklarında eksik var fazla yok

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, belediye iştiraki olan Ankara Halk Ekmek Fabrikası’nda çalışmak isteyen kişilerden 20 bin TL ile 45 bin TL arasında rüşvet alındığını ortaya çıkarmasının ardından Yavaş konunun Savcılığa intikal ettiğini duyurdu. Özcan’ın gündeme getirdiği rüşvet skandalına ilişkin konuşan eski halk ekmek fabrikası çalışan Oğuz Batman ise Özcan’ı doğruladı.

Halk Ekmek çalışanı Oğuz Batman, "Geçtiğimiz senelerde yapılan alımlarda işe girecek olanlardan 20-25 bin TL alınıyordu. Şimdi 40-45 bin TL arasında bir para isteniyor. Bu para dolaylı yoldan alınıyor. İşe girecek kişi dışarıdan birinin hesabından Halk Ekmek Fabrikası’nda çalışan kişinin hesabına para aktarıyor. Sadece bu sene rüşvet ile 35-40 kişi alındı. Geçtiğimiz alımları da düşünürsek 200’e yakın personel bu yöntemle işe alınmıştır. Yavaş’ın ‘Rüşveti alan kişi halk ekmekte çalışmıyor’ ifadeleri tamamen yalandır. Paranın toplandığı kişi Yavaş döneminde işe başlamıştır. Ayrıca Sayın Özcan bu konuyu gündeme getirmeseydi Yavaş ve ekibi olayı ört bas etmek için elinden geleni yapıyordu" dedi.

CHP’li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın Halk Ekmek Fabrikası’ndaki skandalları bitmek bilmiyor. Genel seçimlerden sonra 30 kişiyi haksız tutanaklarla tazminatlarını bile vermeden işten çıkarması gündeme bomba gibi düşerken Halk Ekmek Fabrikası’nda bir skandal daha AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan tarafından gün yüzüne çıkarıldı. AK Parti Ankara İl Başkanı tarafından Yavaş ve yönetiminin Halk Ekmek Fabrikası’nda çalışmak isteyenlerden yüklü miktarda “rüşvet” aldığının ortaya çıkarılmasının ardından eski halk ekmek çalışanı da konuya ilişkin yaptığı açıklamada Özcan’ı doğruladı.





"Yavaş'ın ifadeleri tamamen yalan rüşveti alan kişi halk ekmek çalışanı"

Belediye’ye işe girmek isteyenlerden rüşvet alındığını doğrulayan eski halk ekmek çalışanı Oğuz Batman, “Geçtiğimiz senelerde yapılan alımlarda işe girecek olanlardan 20-25 bin TL alınıyordu. Şimdi 40-45 bin TL arasında bir para isteniyor. Bu para dolaylı yoldan alınıyor. İşe girecek kişi dışarıdan bir kişinin hesabından fabrikada çalışan bir kişinin hesabına istenilen parayı gönderiyor. Daha sonra da sanki yönetim davet edip işe almış gibi gösterilerek şahıs işe başlatılıyor. Bu sene 35-40 kişi alındı. Geçtiğimiz alımları da düşünürsek 200’e yakın personel bu yöntemle işe alınmıştır. Yönetim kadrosundan hiç kimse de bu para alma olayını birebir ağızdan yönetmiyor. Arada farklı aracılar var. Yavaş’ın ‘Rüşveti alan kişi halk ekmekte çalışmıyor’ ifadeleri tamamen yalandır. Paranın toplandığı kişi Yavaş döneminde işe başlamıştır. Ayrıca Sayın Özcan bu konuyu gündeme getirmeseydi Yavaş ve ekibi olayı ört bas etmek için elinden geleni yapıyordu. Ne zaman ki Özcan konuyu gün yüzüne çıkardı Yavaş, apar topar olayı savcılığa intikal ettirdi.” ifadelerini kullandı.









"Halk ekmek fabrikasında kullanılabilir durumda olan 40 ton hurda satıldı"

Batman şöyle devam etti:

"Bunun dışında Halk Ekmek Fabrikası’ndan 2-3 ay önce 40 tona yakın hurda satıldı. Bu hurdaların yüzde 90’ı kullanılabilir haldeydi. Satılan bu hurdaların parası da ortada yok. Kendi getirdikleri üretim müdürü, süpervizör işten ayrıldı. Sözde daha iyi şartlarda iş bulduklarını söylediler. Bu insanlar üzerlerine bir şey yıkılacak, bir suç atılacak korkusuyla gittiler.”

"Maaşlarda hak kaybı yaşadık, banka promosyonlarımızda oyun oynadılar"

Hak kaybına uğradıklarını söyleyen Oğuz Batman, “Bundan 4 yıl önce 3 asgari ücret maaş alıyorduk. Şu anda çalışan personeller asgari ücret alıyor. Fakat bunun içinde vergi kesiliyor ve çalışanlar asgari ücretin altında maaş alıyor. Bizim promosyonlarımızda bile oyun oynadılar. 3 banka teklif verdi. Bize iki banka diye anlattılar. Bir banka 41 bin TL vermesine rağmen 26 bin TL veren banka ile anlaşıldı. Bize o ay 24 bin TL para yatırıldı. Promosyondan kalan 2 bin TL’de avans olarak yatırıldı. O ay fabrikadan almamız gereken asıl avanslarımız da ceplerinde kaldı. Yavaş ‘Ben elemanları siyasete bulaştırmayacağım’ demişti. Ancak genel seçimlerde kendi aldıkları personelin tamamını İYİ Parti’den görevlendirdiler. Seçim çalışmalarına gönderdiler. ” diye konuştu.

"Müşteri sağlığını korumak istedi diye işten çıkarıldı"

Batman şunları söyledi: