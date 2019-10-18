Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump telefonda görüştü

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Şentop'tan HDP'li milletvekiline kınama: Bu ülkenin milletvekillerinin ortak menfaat için mücadele etmesi gerekir

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Belgrad'da gerçekleştirilen Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 141. Genel Kurul toplantılarında HDP'li milletvekilinin Fransa öncülüğünde Türkiye'yi kınama amaçlı hazırlanan acil gündem maddesine destek vermesine ilişkin, "HDP'li bir milletvekili Fransa'nın önerisine destek verdi. Türkiye'nin önerisinin de karşısında yer aldı. Bundan büyük bir üzüntü duyduğumu ifade edeyim. Türkiye içerisinde siyasi tartışmaları yapabiliriz. Ama Türkiye'nin dışında bu ülkenin milletvekili, milleti temsil eden milletvekillerinin bu milletin ortak menfaati için milletin ortak kararı için mücadele etmesi gerekir. Malumunuz Anayasa'ya göre milletvekilleri kendisini seçenleri değil milletin tamamını temsil ederler. Bu anlayış ve şuurla hareket etmeleri gerekir. Ben o arkadaşımızı burada kınıyorum." dedi.