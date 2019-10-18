Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump telefonda görüştü
POLİTİKA

ABD Başkan Trump ile Erdoğan telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump telefonda görüştü. Görüşmeye ilişkin Twitter hesabından açıklama yapan ABD Başkanı, Erdoğan'ın dün attığı bir tweeti alıntılayarak 'Terörizmi yenin' ifadesini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
ABD Başkanı Trump ve Cumhurbaşkanı Erdoğan.
ABD Başkanı Trump ve Cumhurbaşkanı Erdoğan.

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye ve ABD arasında Suriye konusunda varılan anlaşmaya ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüştüğünü açıkladı.

  • Trump yaptığı Twitter paylaşımında, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yeni görüştüm. Kendisi bana küçük çaplı keskin nişancı ve havan ateşlerinin bertaraf edildiğini söyledi. Ateşkes ya da ara verme; Erdoğan da Kürtler de buna istekli. Ne yazık ki yıllar önce bu düşünce yoktu. Bunun yerine, her zaman çok zayıf bandajlarla ve yapay bir şekilde tutuldu. Her iki tarafta da iyi bir irade mevcut ve başarı için bu gerçekten iyi bir şans. Avrupa ülkeleri DEAŞlı savaşçıları almaya ilk kez niyetli. Bu iyi ama geç bir haber. Biz onları yakaladıktan sonra yapılmalıydı. Neyse, büyük bir ilerleme kaydedildi" ifadelerini kullandı.

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GÜNDEM
Trump'ın yazdığı mektuba yanıt Barış Pınarı Harekatı ile verildi

Trump ayrıca, dün gece Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine yolladığı, "Sayın Başkan, insanlığın baş düşmanı olan terörizmi yendiğimizde daha birçok can kurtarılacak. Bu ortak çabanın bölgemizde barışı ve istikrarı destekleyeceğinden eminim" mesajını alıntılayarak, "Terörizmi yenilgiye uğratalım" diye paylaştı.
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