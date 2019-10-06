ABD Büyükelçiliği maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "ABD Büyükelçiliği maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak sosyal medyada "Devlet Bahçeli" paylaşımı hakkında açık ne net izahat istendi." İfadeleri kullanıldı
ABD Büyükelçilik hesabı FETÖ bağlantılı Babahan'ın tweetini beğenmişti
ABD'nin Türkiye Büyükelçiliği resmi Twitter hesabı, firari FETÖ'cü Ergun Babahan'ın Devlet Bahçeli'yle ilgili attığı skandal tweeti beğendi.
FETÖ'cü Ergun Babahan, skandal paylaşımında ''Türkiye halkları Bahçeli'siz bir siyaset dönemine hazır olmalı'' dedi.
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