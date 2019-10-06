Gündem ABD Büyükelçiliğinden Bahçeli tweeti ile ilgili yeni açıklama
POLİTİKA

ABD Büyükelçiliği'nden Bahçeli tweet'i ile ilgili yeni açıklama

ABD Büyükelçiliği, Bahçeli'yle ilgili skandal yorumun resmi sosyal medya hesabı üzerinden beğenilmesine ilişkin, "O tweetin içeriğini onaylamıyoruz. Twitter hesabımızda meydana gelen hata için özür dileriz" denildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
ABD Büyükelçiliği
ABD Büyükelçiliği

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, Büyükelçiliğin Twitter hesabından Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) firarisi Ergun Babahan'ın paylaşımının yanlışlıkla beğenilmesi nedeniyle ikinci kez özür diledi.

Büyükelçilik, söz konusu paylaşıma ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı.

Açıklamada, "Dün Twitter hesabımızda gerçekleşen hatadan dolayı özür dileriz. Ergun Babahan ile bir ilişiğimiz olmadığı gibi, attığı tweet’in içeriğini de onaylamıyoruz ve kabul etmiyoruz. Söz konusu hatadan üzüntü duyduğumuzu bir kez daha ifade ediyoruz." ifadesi yer aldı.

ABD Büyükelçiliğinin yanlışlıkla beğendiğini açıkladığı FETÖ firarisi Babahan'ın paylaşımında, "MHP Lideri Devlet Bahçelisiz bir siyaset dönemi" vurgusu yer alıyor.

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