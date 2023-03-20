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ABD Büyükelçisi Flake Numan Kurtulmuş ile görüştü

Amerika Birleşik Devleti (ABD) Ankara Büyükelçisi Jeffry L. Flake, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş ile görüştü.

17:46 . 20/03/2023 Pazartesi
IHA
ABD Büyükelçisi ile Numan Kurtulmuş'un görüşmesi

ABD Büyükelçisi ile Numan Kurtulmuş'un görüşmesi

Amerika Birleşik Devleti (ABD) Ankara Büyükelçisi Jeffry L. Flake, AK Parti Genel Merkezinde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş ile görüştü. Ziyaret yaklaşık 30 dakika sürerken, görüşme ise basına kapalı gerçekleştirildi. Görüşmeye ilişkin Flake, sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulundu:
"Ülkelerimizin ortak ilgi alanındaki konularda Türk siyasi partileriyle sürdürülen diyaloglar kapsamında bugün AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ile görüştü. Flake, depremlerdeki can kayıpları için taziyelerini sundu ve ABD’nin dayanışmasını ifade etti."

#ABD
#büyükelçi
#Jeff Flake
#AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş
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