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POLİTİKA

ABD Büyükelçisi Jeffrey Flake'den çifte ziyaret: Önce HDP sonra İYİ Parti'ye gitti

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake, HDP Genel Merkezi'nde Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile görüştü. Görüşmenin ardından Flake, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i de ziyaret etti. Görüşmeler kamuoyuna 'nezaket' ziyareti olarak duyuruldu. Büyükelçinin diğer partileri ziyaret edip etmeyeceği merak ediliyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
ABD Büyükelçisi Jeffrey Flakeden çifte ziyaret: Önce HDP sonra İYİ Partiye gitti
ABD Ankara Büyükelçisi Jeffrey Flake, HDP ve İYİ Parti'nin genel merkezlerini ziyaret etti.

ABD Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake HDP Genel Merkezi'nde HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile görüştü. Görüşme ABD Büyükelçiliğinin resmi hesabından İngilizce ve Türkçe olarak 2 dilde paylaşıldı. Yapılan paylaşımda, "Büyükelçi Flake, bugün HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile bir araya geldi. Görüşmede ABD-Türkiye arasındaki bağlar ele alındı." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan görüşmeyi HDP de paylaştı. HDP tarafından yapılan paylaşımda ise, "Partimize nezaket ziyaretinde bulunan ABD Büyükelçisi Jeffry L. Flake, Eş Genel Başkanlarımız Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile görüştü. Görüşmede siyasi ve bölgesel gelişmelere ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu" denildi.


BİR ZİYARET DE AKŞENER'E

Jef Flake HDP'nin ardından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i de ziyaret etti. İYİ Parti'den yapılan yazılı açıklamada, Genel Başkan Meral Akşener'in, siyasi partilere nezaket ziyaretinde bulunan ABD Büyükelçisi Jeffrey Flake'i kabul ettiği belirtilerek, "1 saat süren görüşmede dünyadaki gelişmeler ve Türk- Amerikan ilişkileri hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Görüşmede İYİ Parti Uluslararası İlişkiler Başkanı Ahmet Kamil Erozan da hazır bulundu" ifadelerine yer verildi.

Taraflardan yapılan açıklamalar ezbere cümleler içerirken görüşmenin içeriği merak konusu oldu. Görüşmeler kamuoyuna 'nezaket' ziyareti olarak duyuruldu. Büyükelçinin diğer partileri ziyaret edip etmeyeceği merak konusu oldu.

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DIŞİŞLERİ FLAKE'I ÇAĞIRIP UYARDI

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake son olarak ABD Büyükelçiliğince, İstanbul'da düzenlenen CHP mitingi öncesi yayınlanan gösteri uyarısından duyulan rahatsızlığı bildirmek üzere Dışişleri Bakanlığına çağrılmıştı. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, görüşmede Flake'a, söz konusu gösteri uyarısında bu tür mitinglerde emniyet birimleri tarafından alınan önlemler hakkında asılsız iddiaların yer aldığı kaydedilerek, bu husustaki rahatsızlık ifade edildi.

Flake'a ayrıca, kolluk kuvvetlerince orantısız güç kullanımının ciddi bir sorun teşkil ettiği belirtilerek, ABD'de bu nedenle meydana gelen olayların ortada olduğu hatırlatıldı. Siyasi parti mitinglerinin demokrasinin köklü bir geleneğini oluşturduğu, ülkede bu konuda sanki önemli bir problem varmış izlenimi oluşturulmasının kabul edilemez olduğu iletilen Flake'a, söz konusu mitingin dün sorunsuz şekilde yapıldığı ve herhangi bir olayın yaşanmadığı aktarıldı.

  • Öte yandan Büyükelçi'ye, ABD makamlarınca kendi vatandaşlarına yönelik bundan sonra yayınlanabilecek seyahat ya da gösteri uyarılarının gerçekler dikkate alınarak hazırlanması beklentisi de ifade edildi.

EKREM İMAMOĞLU İLE DE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Geçtiğimiz aylarda CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da ABD Ankara Büyükelçisi Jeffry Lane Flake ile görüşmüştü. Görüşmede Ekrem İmamoğlu'nun büyükelçinin konuşmasının ardından bir süre duraksayıp "Aaa..Okey, I'm okey" demesi gündem olmuştu.


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