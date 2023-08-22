ABD Büyükelçisi Flake: Türkiye'nin liderlik rolünü sürdüreceğine eminim

"Esasen Rusya'nın gübre ve tahıl ihracatları, Karadeniz Tahıl Girişimi'nin yürürlükte olduğu dönemde tüm zamanların en yüksek düzeylerindeydi ya da bu düzeylere yakındı. Rusya'nın Karadeniz Tahıl Girişimi'nden ayrılma kararı, kendi ihraç ettiği gıdanın fiyatını yukarıya taşımakta ve kazancını artırmakta; dünyanın geri kalan kısmını ise yüksek gıda fiyatlarıyla boğuşmaya zorlamakta ve en hassas durumda olan insanları daha büyük bir açlık riskine maruz bırakmaktadır. Bunlar ekonomik gerçeklerdir. Rusya'nın saldırılarını haklı göstermek için umursamazca manipüle ettiği bu gerçeklerin ardında ciddi acılar vardır. Karadeniz Tahıl Girişimi, dünya genelinde sıkıntıları ve açlığı hafifletmiştir. Amerikan halkı, Türkiye'ye, BM'ye ve dünyada herkese yetecek miktarda gıda bulunmasını güvence altına almaya çalışan ülkelere, şükranlarını sunmakta. Türkiye'nin, küresel gıda güvenliğini savunma konusunda oynadığı kritik liderlik rolünü sürdüreceğine eminim."