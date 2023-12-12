ABD, İsrail için yasaları hiçe saydı

7 Ekim sonrası her platformda işgalci güç İsrail’e kalkan olan ABD’de Biden yönetimi, aynı zamanda katliamlarına da destek olmayı sürdürüyor. Geçen hafta, Kongre onayı olmadan İsrail’e binlerce top mermisi veren ABD yönetiminin, bu uygulamayı daha önce de yaptığı ortaya çıktı. Amerikan Washington Post gazetesi, ABD’nin, İsrail’e Gazze’ye saldırılarında kullanmak üzere on binlerce ton bomba verdiğini ancak yasalarındaki insancıl hukuk koşullarını dikkate almadığını yazdı. ABD’nin yabancı ülkeleri silahlandırmaya ilişkin kuralları, uluslararası hukukun ihlal edilme ihtimalinin yüksek olduğu durumlarda, silah transferi yapılmamasını gerektiriyor.

Baskıyı aşmak için

Gazze’de artan ölü sayısı, ABD’nin sivillerin güvenliğini sağlama sorumluluğuna ilişkin soruları gündeme getirirken, ABD Başkanı Joe Biden yönetimi İsrail’e silah tedariki konusunda giderek artan bir baskı altına girdi. İnsan hakları örgütleri ve Biden’ın Demokrat Partisi içinde bir grup, ABD’nin İsrail’e yaptığı silah akışını mercek altına aldı.

İnsancıl hukuk çiğneniyor

Gazetenin haberine göre, ABD, saldırıların başlamasından bu yana, İsrail’e aralarında 2 bin kiloluk sığınak delicilerin de bulunduğu en az 15 bin bomba ve 50 binden fazla top mermisi gönderdi. Söz konusu kurallar çerçevesinde gazeteye konuşan ve ismini vermek istemeyen yönetim yetkilileri, İsrailli muhataplarıyla ülkenin uluslararası insancıl hukuk kapsamındaki yükümlülüklerini anladıklarından emin olmak için kapsamlı görüşmeler yaptıklarını ancak Washington yönetiminin, İsrail’in savaş hukukuna bağlılığı konusunda gerçekçi değerlendirmeler yapmadığını kabul etti.

İstihbarat paylaşmıyor

Yetkiler ayrıca, İsrail’in uluslararası insancıl hukuka uyduğuna ilişkin eş zamanlı bir değerlendirme yapılamadığını çünkü İsrail güçlerinin operasyonları planlamak için kullandıkları istihbaratı paylaşmadıklarını belirtti.

Kararı İsrail’e bıraktı

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, sunucu Jake Tapper’ın CNN’deki programında “İsrailliler bu aşamanın ne zaman sona ereceği konusunda size bir şey söylüyor mu? Çünkü sivil ölümleri giderek artıyor?” sorusuna, “Bunlar İsrail’in vereceği kararlardır” sözleriyle yeni katliamlar için yeşil ışık yaktı. Tapper’ın, “Ancak (Gazze’deki) durum günler ya da haftalar değil de aylar boyunca devam ederse ABD İsrail’i şu anda desteklediği şekilde desteklemeye devam edecek mi?” sorusu üzerine Blinken, “Yine, İsrail bu kararları vermek zorunda” sözleriyle ABD yönetiminin suç ortaklığını ortaya koydu.

Biden barışa hizmet etmiyor

Amerikan CBS News tarafından yapılan bir anket, ABD'lilerin yalnızca yüzde 20'sinin ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin Gazze'yle ilgili barışa hizmet ettiğini düşündüğünü ortaya koydu. Ankete katılanların yüzde 34'ü ise Biden hükümetinin eylemlerinin Gazze'yle ilgili barışa hizmet etmediğini düşünüyor. CBS News, 6-8 Aralık'ta 2 bin 144 ABD'li yetişkin katılımcıyla bir anket gerçekleştirdi. Ankete katılanların yüzde 34'ü ABD hükümetinin eylemlerinin Gazze'yle ilgili barışa hizmet etmediğini, yüzde 20'si barışçıl bir çözüme yaklaştırdığını düşündüklerini ifade etti. Biden hükümetinin eylemlerinin bir etkisi olmadığını düşünenler ise katılımcıların yüzde 46'sını oluşturdu. Ankete katılanların yüzde 61'i Başkan Biden'ın Gazze'deki durumu ele alış biçimini onaylamadığını söyledi. Biden'ın İsrail'e yönelik yaklaşımının Demokrat Parti içinde de giderek artan farklılıklara yol açtığı kaydedildi.







