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İSTANBUL

ABD İstanbul Başkonsolosluğu önünde Biden’a tepki: Burası Bizans değil Türkiye

ABD Başkanı Joe Biden’ın 1915 olayları için “soykırım” ifadesini kullanması, Türkiye Gençlik Birliği tarafından ABD İstanbul Başkonsolosluğu önünde protesto edildi. Konsolosluk önünden yapılan açıklamada, "Burası Bizans değil Türkiye, Konstantinopolis değil İstanbul’dur. Bu karar ABD’nin Türkiye’ye yönelik kuşatma planında yeni safhaya geçtiğinin göstergesidir. Sözde Ermeni soykırımı kararı atılan ilk kurşundur" denildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
ABD İstanbul Başkonsolosluğu önünde Biden’a tepki: Burası Bizans değil Türkiye
ABD İstanbul Başkonsolosluğu önünde Biden'ın açıklamaları protesto edildi.

ABD Başkanı Joe Biden’ın 1915 olayları için “soykırım” ifadesini kullanmasına tepki için Türkiye Gençlik Birliği (TGB) tarafından İncirlik Üssü, İstanbul ABD Başkonsolosluğu ve Ankara ABD Büyükelçiliği başta olmak üzere 11 ilde "ABD’nin soykırım yalanına yanıt: İncirlik Üssü kapatılsın" talebiyle protesto gösterisi düzenlenmesi kararı alınmıştı.

Bu kapsamda ABD İstanbul Başkonsolosluğu önünde bir araya gelen TGB üyeleri, ABD Başkanı Biden'ın açıklamalarını kınadı.

"Burası Konstantinopolis değil İstanbul"

Bir konuşma gerçekleştiren TGB Genel Başkanı Dilek Çınar, "İstanbul’dan ABD’de başkanına sesleniyoruz. Burası Bizans değil Türkiye, Konstantinopolis değil İstanbul’dur. Bu karar ABD’nin Türkiye’ye yönelik kuşatma planında yeni safhaya geçtiğinin göstergesidir. Sözde Ermeni soykırımı kararı atılan ilk kurşundur" dedi.

TGB üyeleri, Türkiye'deki İncirlik Üssü ve Kürecik Üssü'nün denetiminin Türkiye'ye geçmesi ve terör örgütü PKK ve uzantılarının üzerine gidilmesi talebinde bulundu.

TGB'den ABD'nin sözde Ermeni soykırımı kararına tepki için konsolosluklar önünde protesto gösterisi
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