Gündem ABD istihbaratı da peşindeydi Türkiyede kanlı eylemler planlayan DEAŞın bombacısı İstanbulda yakalandı
İSTANBUL

ABD istihbaratı da peşindeydi: Türkiye'de kanlı eylemler planlayan DEAŞ'ın bombacısı İstanbul'da yakalandı

İstanbul polisi, terör örgütü DEAŞ'a yönelik kritik bir operasyona imza attı. Amerikan istihbaratının da aradığı, DEAŞ'ın bomba yapım uzmanı Mustafa Abdulvahap Sofi Mahmut, irtibatlı olduğu 3 kişi ile birlikte Esenyurt'ta düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalandı.

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ABD istihbaratı da peşindeydi: Türkiyede kanlı eylemler planlayan DEAŞın bombacısı İstanbulda yakalandı
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DEAŞ'ın başka ülkelerdeki saldırılarında kullanılacak bombaları hazırlayan grubunun kritik ismi Mustafa Abdulvahap Sofi Mahmut, İstanbul İstihbarat ve Terörle Mücadele ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.

TRT'den Hamza Çifçi'nin haberine göre Mahmut'un, kentte güvenlik güçlerine ve sivillere yönelik saldırı planlandığı ve ABD'ye ait bazı kurumları da hedeflediği belirlendi.

  • 1999 yılında Mısır'da doğan ve Suriye'de DEAŞ'a katılan Mahmut, orada geçirdiği süre boyunca, patlayıcı, intihar kemerleri ve el yapımı patlayıcılar konusunda uzmanlaştı.

İnternet üzerinden bomba yapımını anlatıyordu

Terör örgütünün başka ülkelerdeki saldırılarında kullanılacak bombaları hazırlayan grubun kritik ismi oldu.

Suriye'den ayrıldıktan sonra önce Mısır'a gitti, ardından da Türkiye'ye geldi.

İnternet üzerinden, DEAŞ üyelerine bomba yapım ve kimya dersleri verdi.

İddianame hazırlandı: 22,5 yıl hapsi istendi

ABD istihbaratı tarafından da aranan Mahmut'a, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması sonrası operasyon düzenlendi. Şüpheli, irtibatlı olduğu 3 kişi ile birlikte Esenyurt'ta yakalandı. Hakim karşısına çıkan Mustafa Abdulvahap Sofi Mahmut, tutuklandı. Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede, 4 şüpheli hakkında silahlı terör örgütü yöneticiliği ve üyeliğinden 22.5 yıla kadar hapis cezası istendi.

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