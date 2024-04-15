ABD Türkiye'den aracılık istedi: Gerilim daha fazla artmasın

İran ve İsrail arasında ‘misilleme’ geriliminin arttığı saatlerde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefon görüşmeleri yaptı. Fidan, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile görüşmesinde gerilimi artıracak adımların sona ermesini arzu ettiğini söyledi. Abdullahiyan, misilleme operasyonunun sona erdiğini, İran'ın saldırıya uğramadığı takdirde yeni bir harekata girişmeyeceğini söyledi. Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken’a Türkiye'nin bölgedeki krizin tırmanma ve yayılma ihtimalinden endişe duyduğunu vurgularken, Türkiye’nin Gazze’deki krizin başlangıcından bu yana bunun bir bölgesel çatışmaya dönüşme riski taşıdığını "defalarca belirtmiş olduğuna" dikkati çekti. Fidan ayrıca, İsrail üzerinde etkisi olan ülkelerin de gerilimin tırmandırılmaması için en doğru mesajları vermesi gerektiğini ifade etti.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın ile CIA Başkanı William Burns, telefonda görüştü. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Amerikalı mevkidaşı Burns, MİT Başkanı Kalın'ı bayramda arayarak İran'ın İsrail'e yönelik saldırı iddialarıyla ilgili aracı olmasını istedi. Kalın ayrıca Burns ile Gazze'de ateşkes müzakerelerine ilişkin karşılıklı görüş alışverişinde bulundu. Amerikalı mevkidaşı ile yaptığı görüşmenin ardından Kalın, Hamas ile de bir görüşme gerçekleştirdi.
HENİYYE İLE DE GÖRÜŞTÜ
Öte yandan Kalın, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile de telefonda görüştü. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, dünkü görüşmede, Gazze, ateşkes müzakereleri, Gazze bölgesine insani yardımların ulaştırılması, takas konuları ve Gazzelilerin evlerine dönmelerine ilişkin hususlar ele alındı.