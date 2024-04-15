ABD Türkiye'den aracılık istedi: Gerilim daha fazla artmasın

İran ve İsrail arasında ‘misilleme’ geriliminin arttığı saatlerde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefon görüşmeleri yaptı. Fidan, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile görüşmesinde gerilimi artıracak adımların sona ermesini arzu ettiğini söyledi. Abdullahiyan, misilleme operasyonunun sona erdiğini, İran'ın saldırıya uğramadığı takdirde yeni bir harekata girişmeyeceğini söyledi. Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken’a Türkiye'nin bölgedeki krizin tırmanma ve yayılma ihtimalinden endişe duyduğunu vurgularken, Türkiye’nin Gazze’deki krizin başlangıcından bu yana bunun bir bölgesel çatışmaya dönüşme riski taşıdığını "defalarca belirtmiş olduğuna" dikkati çekti. Fidan ayrıca, İsrail üzerinde etkisi olan ülkelerin de gerilimin tırmandırılmaması için en doğru mesajları vermesi gerektiğini ifade etti.