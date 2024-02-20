ABD Ukrayna madenlerine göz dikti: “Kiev’e yardım yerine borç verelim”

Dört aydır direndiği Avdiyivka’dan geri çekilmek zorunda kalan, zor günler yaşadığı savaş cephesinde 24 saatte bin 500’den fazla asker kaybettiği iddia edilen Ukrayna için kötü haberler gelmeye devam ediyor. ABD’nin Güney Karolina Cumhuriyetçi Senatörü Lindsay Graham, Ukrayna’ya sağlanacak askeri yardımların borç olarak verilmesi gerektiğini, verilecek askeri yardım karşılığında Ukrayna’nın değerli madenlerinin işletmesini ABD’ye devretmesi gerektiğini savundu. Graham’in çıkışı, “ABD Ukrayna’nın madenlerine göz dikti” olarak yorumlandı.

YARDIM YAPACAK DURUMDA DEĞİLİZ

Amerikan CBS televizyon kanalına demeç veren Senatör, yaptığı konuşmada, “Eğer Ukrayna'ya yardım edeceksek, bu yalnızca krediyle olmalı” dedi. ABD’nin hali hazırda 34 trilyon dolar borcu olduğunu kaydeden Graham, ülkesinin hiçbir yere bağışta bulunacak hali olmadığını savundu. Ukrayna’nın değerli maden yataklarına sahip olduğunu kaydeden Graham, Kiev yönetiminin olası borçlanmayı ödemede zorlanmayacağını ifade etti.

PARAMIZI GERİ ALMAMIZ LAZIM

ABD’nin yardım politikasını değiştirmesi gerektiğini ifade eden Graham, "Dostça şartlarda verilen bir kredi, derin bir borç batağında olan Amerika'nın parasını geri almasına olanak sağlayacak” dedi. Bu şekilde algının da değişeceğine işaret eden Senatör, “Bu yöntem başkalarına nasıl yardım ettiğimize dair paradigmayı da değiştirecek" diye konuştu.

AB’Yİ ÖRNEK GÖSTERDİ

Söz konusu şartların sağlanmaması takdirde, Ukrayna’ya yapılacak yardım tekliflerine Senato’da hayır oyu vereceğini kaydeden Graham, AB’nin 17 milyar avrosu hibe 33 milyar avrosu kredi olmak üzere 50 milyar avroluk yardım paketini örnek olarak gösterdi. Ancak AB, Ukrayna’ya sağladığı kredilerden kar amacı gütmüyor. 33 milyar dolarlık paketin geri ödeme planı henüz açıklanmazken, geçtiğimiz sene verilen 18 milyar dolarlık kredinin faiz bir şekilde verildiği açıklanmış, 35 yıllık ödeme planıyla AB tarihindeki en uzun vadeli borç olarak kayıtlara geçmişti.

TRUMP’IN PLANI

Cumhuriyetçi Senatör, eski ABD Başkanı ve gelecek dönem Başkanlık seçimlerinde en güçlü aday olarak görülen Donald Trump’a olan yakın ilişkisiyle biliniyor. Konuşmasında Trump’ın da aynı fikirde olduğunu ifade eden Graham, “Başkan Trump kalıpların dışında düşünmemiz konusunda ısrar etmekte haklı" sözlerini sarf etti. Trump’ın yeniden seçilmesi halinde, Graham’in üst düzey bir görev almasına kesin gözüyle bakılıyor.

Rus petrolü Hindistan’a aktı

Enerji ve Temiz Hava Araştırma Merkezi'nin (CREA) raporuna göre, Batı’nın ambarhoları karşısında ekonomisinin büyük bir krize sürüklenmesi beklenen Rusya, petrolünü Hindistan’a satarak kasasını doldurdu. Rapora göre Moskova yönetimi, 2023 yılı içerisinde Hindistan’a 37 milyar dolarlık petrol satışı gerçekleştirdi. Verilere göre Rusya’nın Hindistan’a petrol ihracatı savaş öncesi döneme göre 13 kat arttı. Raporda Rusya’ya sözde ambargo uygulayan ABD’nin de Hindistan’dan 1 milyar dolarlık petrol bazlı ürün ithal ettiği ifade edildi. Söz konusu gelişme, “ABD Rusya’yı dolaylı yoldan finanse etti” yorumuna neden oldu.







