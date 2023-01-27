ABD'de Türkiye ve F-16 çıkmazı

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Victoria Nuland'ın senatörlerin sorularını yanıtladığı oturumda, Demokrat Senatör Jeanne Shaheen, Türkiye iki kuzey Avrupa ülkesinin NATO üyeliğini onaylamadığı sürece F-16 satışına karşı çıkacağını belirtti.
Bu yorum üzerine konuşan Nuland da "Müttefiklerimiz olarak ihtiyaç duyduklarını düşündüğümüz güvenlik desteğini onlara verebilmek için Kongre'nin desteğine ihtiyacımız olduğunu Türk müttefiklerimize de belirttik" dedi. Nuland, Ankara'nın İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine onay vermesinin, Türkiye'ye F-16 satışına ABD Kongresi'nde daha sıcak bakılmasını sağlayacağı mesajını verdiklerini kaydetti.
Öte yandan Nuland'ın "Türkiye'ye mesaj" olarak nitelendirilen bu açıklamaları, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın günlük basın brifinginde de gündeme geldi. Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, Kongre'de F-16 satışına muhalefet sürerken Nuland'ın sözlerinin Ankara tarafından "dostça bir öneri" olarak yorumlanmasının nasıl beklendiği sorusuna, bugünkü oturumu izlemediğini ancak genel olarak yürütmenin, Başkanı Joe Biden'ın ve bakanlığın F-16'lar konusunda çok net olduğu yanıtını verdi.