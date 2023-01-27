ABD'de Türkiye ve F-16 çıkmazı

"Türkiye'nin önemli bir NATO müttefiki olduğu ve NATO sistemi içerisinde güvenlik operasyonelliği konusunda desteğimizin devam edeceği konusunda net olduk. Bu iki konu, yani F-16'lar ile İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya kabulü, birbirinden ayrı olmaya devam edecek; herhangi bir karşılıklılık söz konusu değil" if