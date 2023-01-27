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ABD'de Türkiye ve F-16 çıkmazı

Terör örgütü PKK'ya kucak açan İsveç'e destek Suriye'de YPG/PKK ile ortak hareket eden ABD'den geldi. ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Victoria Nuland, Ankara'ya, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğinin onaylanması halinde, Türkiye'ye F-16 satışına ABD Kongresi'nde daha sıcak bakılmasını sağlayacağı mesajını verdiklerini kaydetti. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Yardımcısı Vedant Patel ise yaptığı açıklamada "Bu iki konu, yani F-16'lar ile İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya kabulü, birbirinden ayrı olmaya devam edecek; herhangi bir karşılıklılık söz konusu değil" ifadelerini kullandı.

09:07 . 27/01/2023 Cuma
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ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı
Victoria Nuland
, ABD Senatosu Dış İlişkiler Komisyonu'nda düzenlenen
"Rusya'nın Saldırganlığıyla Mücadele: Ukrayna ve Ötesi"
adlı oturumda, Türkiye'ye olası F-16 satışı ve Ankara'nın İsveç ile Finlandiya'nın NATO üyeliğine itirazları gündeme geldi.

Victoria Nuland'ın senatörlerin sorularını yanıtladığı oturumda, Demokrat Senatör Jeanne Shaheen, Türkiye iki kuzey Avrupa ülkesinin NATO üyeliğini onaylamadığı sürece F-16 satışına karşı çıkacağını belirtti.

"ONAYI VERİN, UÇAKLARI DAHA RAHAT ALIRSINIZ MESAJINI VERDİK"

Bu yorum üzerine konuşan Nuland da "Müttefiklerimiz olarak ihtiyaç duyduklarını düşündüğümüz güvenlik desteğini onlara verebilmek için Kongre'nin desteğine ihtiyacımız olduğunu Türk müttefiklerimize de belirttik" dedi. Nuland, Ankara'nın İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine onay vermesinin, Türkiye'ye F-16 satışına ABD Kongresi'nde daha sıcak bakılmasını sağlayacağı mesajını verdiklerini kaydetti.

ABD'Lİ SÖZCÜ FARKLI KONUŞTU

Öte yandan Nuland'ın "Türkiye'ye mesaj" olarak nitelendirilen bu açıklamaları, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın günlük basın brifinginde de gündeme geldi. Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, Kongre'de F-16 satışına muhalefet sürerken Nuland'ın sözlerinin Ankara tarafından "dostça bir öneri" olarak yorumlanmasının nasıl beklendiği sorusuna, bugünkü oturumu izlemediğini ancak genel olarak yürütmenin, Başkanı Joe Biden'ın ve bakanlığın F-16'lar konusunda çok net olduğu yanıtını verdi.

Patel,
"Türkiye'nin önemli bir NATO müttefiki olduğu ve NATO sistemi içerisinde güvenlik operasyonelliği konusunda desteğimizin devam edeceği konusunda net olduk. Bu iki konu, yani F-16'lar ile İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya kabulü, birbirinden ayrı olmaya devam edecek; herhangi bir karşılıklılık söz konusu değil" if
adelerini kullandı.

#Victoria Nuland
#ABD
#İSVEÇ
#Finlandiya
11 dakika önce
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ABD'de Türkiye ve F-16 çıkmazı
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