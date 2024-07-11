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ABD'de yoğun diplomasi trafiği: Cumhurbaşkanı Erdoğan Zelenskiy, Macron ve Starmer ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamındaki Müttefik ve Ortak Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı'na iştirak etti. Liderler toplantı öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek için adeta sıraya girdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy , Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile bir araya geldi.

19:17 - 11/07/2024 Perşembe
Güncelleme: 22:42 - 11/07/2024 Perşembe
AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde temaslarına devam ediyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde temaslarına devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği ABD'nin başkenti Washington DC'de temaslarına devam ediyor.

Sabah saatlerinde zirvenin yapıldığı Walter E. Kongre Merkezi'ne gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve kapsamında Müttefik ve Ortak Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı'na katıldı.

ZELENSKİ İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için bulunduğu ABD'nin başkenti Washington'da, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Ukrayna-Rusya savaşının seyri ile bölgesel ve küresel konuların ele alındığı görüşmede Erdoğan, Türkiye'nin Ukrayna-Rusya savaşının adil bir barışla sonuçlanması için gayretlerini sürdürdüğünü, Karadeniz Tahıl Girişimi'nin yeniden canlandırılması için de çalışmalara başlandığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin barışa zemin oluşturmak adına arabuluculuk dahil her türlü girişime hazır olduğunu da belirtti.

MACRON İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşmesinde, Türkiye ile Fransa ilişkileri, Ukrayna-Rusya savaşı, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları ile bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği ABD'nin başkenti Washington'da,​​​​​​​ Macron ile görüştü.



Görüşmede, Türkiye ile Fransa ilişkileri, Ukrayna-Rusya savaşı, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları ile bölgesel ve küresel konular ele alındı.Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Fransa ilişkilerinin her alanda artırılmasının önemine vurgu yaptı.

Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik sürecinin canlandırılmasının gerekli olduğunun altını çizen Erdoğan, Türkiye'nin bu konuda desteklenmesinin beklendiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in ateşkes konusunda Batılı ülkeler tarafından teşvik edilmesinin, bölgesel ve küresel barışa katkı sağlayacağını, Fransa'nın da bu noktada somut adım atmasının yararlı olacağını ifade etti.

STARMER İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği ABD'nin başkenti Washington DC'de temaslarına devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ı kabul etti. Görüşmede, Türkiye ve İngiltere ikili ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, yeni dönemde Türkiye ile İngiltere ilişkilerin her alanda geliştirilmesi için yeni adımlar atabileceğini, ilişkilerdeki olumlu seyrin artarak devamını arzu ettiklerini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Starmer'ı yeni görevi için bir kez daha kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Srebrenitsa Soykırımının 29. Yıldönümü için video mesaj gönderdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Srebrenitsa Soykırımının 29. Yıl Dönümü Anma Töreni"ne video mesaj gönderdi. Srebrenitsa Soykırımı'na benzer bir karanlığın dünyanın hiçbir yerinde tekrarlanmaması için bu kararın ibret olması gerektiğine inandıklarını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, 29 yıl önce Srebrenitsa'da yaşanan vahşetin bir benzerine bugün Gazze'de ve işgal edilmiş Filistin topraklarında Filistin halkı maruz kaldığını ifade etti. Erdoğan, "16 bini çocuk olmak üzere yaklaşık 40 bin masum insanın katledilmesini uluslararası kurum ve kuruluşlar tıpkı 29 sene evvel olduğu gibi sadece seyrediyor. Türkiye olarak adaletin tecellisi ve katliamın faillerinin hesap vermesi için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz." dedi.


#Recep Tayyip Erdoğan
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