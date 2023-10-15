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ABD'den akıllara zarar 'Gazze' talimatı: Dikkat çeken zamanlama

ABD basını, Biden yönetiminin bölgedeki diplomatlara verdiği talimatlara ilişkin detayları paylaştı. Buna göre "Gerginliği azaltma/ateşkes, şiddete son ve sukunetin yeniden sağlanması" gibi ifadeler kullanılmayacak.

09:42 . 15/10/2023 Pazar
Diğer
Filistin

Filistin

İşgalci İsrail Gazze'de sivilleri vurmaya devam ederken ABD'de İsrail'e desteklerini sürdürüyor. ABD basını İsrail Gazze'de sivillere yönelik saldırılarını arttırırken ABD'li diplomatlara verilen talimatlar ortaya çıkardı.


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Huffpost'ta yer alan bir habere göre, İsrail'in Gazze saldırıları sürerken ABD Dışişleri Bakanlığı bölgedeki yetkililere bazı talimatlar verdi. ABD'nin daha az şiddet görmek istediğini öne süren açıklamaların yapılmasının engellenmesi istendiği açıkça ifade edildi.


ABD Dışişleri'nden yapılan açıklamada, üst düzey yetkililerin basına yaptığı açıklamalarda üç spesifik ifadeyi kullanmaması yönünde talimatta bulundu.


Cuma günü yayımlanan mesaja göre, Dışişleri bakanlığı yetkilileri "gerginliği azaltma/ateşkes, şiddete/kan dökülmesine son ve sukunetin yeniden sağlanması" gibi ifadeleri kullanmayacak.


Bu açıklamanın, Biden yönetiminin İsrail'in dizginlenmesini istemediğini açıkça ortaya koyduğu yazılan haberde, talimatın zamanlamasına da dikkat çekildi.


İsrail'in Gazzelilere tahliye emri vermesinden saatler sonra geldiği belirtildi.



#ABD
#Gazze
#İsrail
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