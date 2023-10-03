ABD'den ikiyüzlü açıklama: PKK ile mücadelede Türkiye'nin yanında duracağız

Ankara'da yaşanan terör saldırısı sonrası ABD'den ikiyüzlü bir açıklama geldi.

Suriye'de PKK/YPG'ye silah sevkiyatı yaparak terörü palazlandıran ABD, NATO müttefiki Türkiye'nin PKK ile mücadelesine kararlılıkla destek vereceğini söyledi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller yaptığı basın açıklamasında, PKK'nın ABDD tarafından terör örgütü olarak tanındığını söyledi.

Saldırıyı kınadığını sözlerine ekleyen Miller, yaralanan polis memurları için ise "Acil şifalar" diledi.

"PKK'ya karşı Türk halkının yanındayız"

AA muhabirinin "Sizin de belirttiğiniz gibi dün Ankara'da meydana gelen terör saldırısının arkasında PKK terör örgütü vardı. Bildiğiniz üzere Türkiye'de uzun zamandır PKK'ya ve ABD'nin terör örgütünün Suriye kolu YPG'ye verdiği desteğe karşı bir öfke var. Dün Twitter'da birçok Türk kullanıcının Blinken'ın paylaşımına tepki göstererek ABD'yi PKK'nın Suriye kolu YPG'yi eğitmek ve silahlandırmakla suçladığını görmüş olabilirsiniz.

Merak ediyorum, ABD YPG'ye ya da daha kapsamlı olarak SDG'ye verdiği destek konusunda Türk kamuoyunda oluşan endişeleri nasıl giderebilir? ABD, NATO müttefiki Türkiye tarafından terörist grup olarak tanımlanan bir oluşumla ilişkilerini nasıl sürdürmeyi planlıyor?" sorusuna Miller, "PKK'ya karşı mücadelesinde Türkiye'nin ve Türk halkının yanında kararlılıkla duruyoruz ve durmaya devam edeceğiz." yanıtını verdi.

"PKK'nın Türkiye'ye yönelik tehdidinin farkındayız"

Miller, Türkiye'nin Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik hava harekatlarına ilişkin, "PKK'nın Türkiye'ye yönelik güvenlik tehdidinin farkındayız ve Türkiye'yi, Irak'ın egemenliğini destekleyecek ve saygı gösterecek şekilde Irak ile ortak terörle mücadele işbirliğini sürdürmeye çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.







