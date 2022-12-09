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ANKARA

ABD'den somut adım bekliyoruz: Bakan Akar yaklaşımı olumlu buldu

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Finlandiya Savunma Bakanı Antti Kaikkonen ile ortak basın açıklaması düzenledi. Bir gazetecinin, ABD'de, Türkiye'ye F16 satışına kısıtlayıcı koşullar getiren maddelerin savunma bütçe tasarısının son halinden çıkarılmasına ilişkin sorusu üzerine Akar, "Bu olumlu yaklaşımlara bağlı olarak artık ABD tarafından olumlu ve somut adımlar bekliyoruz" dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
ABDden somut adım bekliyoruz: Bakan Akar yaklaşımı olumlu buldu
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Finlandiya Savunma Bakanı Antti Kaikkonen ile ortak basın açıklaması düzenledi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Finlandiya Savunma Bakanı Antti Kaikkonen ile önce baş başa görüştü, ardından iki bakan heyetlerarası görüşmelere başkanlık etti. Görüşmeler sonrasında düzenlenen ortak basın açıklamasında Akar şunları söyledi: "Finlandiya'nın NATO üyesi olmasına karşı olmadığımızı bir kez daha vurgulamak istiyorum. Ancak, Madrid’de imzalanan memorandumdaki taahhütlerin yerine getirilmesini bekliyoruz."

YAKLAŞIMLARI OLUMLU

Bir gazetecinin, ABD'de, Türkiye'ye F16 satışına kısıtlayıcı koşullar getiren maddelerin savunma bütçe tasarısının son halinden çıkarılmasına ilişkin sorusu üzerine Akar şöyle konuştu: "Bu olumlu yaklaşımlara bağlı olarak artık ABD tarafından olumlu ve somut adımlar bekliyoruz. Bir an önce bu çalışmaların, sürecin olumlu ve süratli bir şekilde sonuçlanmasını istiyoruz. Türkiye'nin terörle mücadelesini ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin modernizasyon çalışmalarını, başta Finlandiya olmak üzere tüm müttefiklerimizin desteklemesini, katkılarını bekliyoruz."

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