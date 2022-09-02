AB'den aldıkları yardım paralarını PKK'ya aktaran dernek üyeleri hakkında iddianame

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca hazırlanan 331 sayfalık iddianamede, örgütün KCK sözleşmesinde Sosyal Alan ve Kurumlar Koordinasyonu yapılanmasına bağlı faaliyet gösteren GÖÇİZDER'in, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara aidiyeti, iltisakı veya bunlarla irtibatı olan ve 677 Sayılı KHK'yla kapatılan GÖÇ-DER'in yerine kurulduğu belirtildi.

Derneğin genel hedefini "Türkiye'de zorla ve diğer nedenlerle yerinden edilme müdahalelerinin nedenleri ve ekonomik, siyasal, sosyal, kültürel, psikolojik sonuçlarının ortadan kaldırıldığı, insan hak ve özgürlüklerinin hepsinin güvence altına alındığı, toplumsal adalet ve barışın egemen ve kalıcı olduğu demokratik bir yaşam alanı oluşturmak" olarak açıkladığı iddianamede anlatıldı.

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GÖÇİZDER'in faaliyetleri hakkında yapılan çalışmalarda, dernek içerisinde faaliyet gösterenlerin PKK/KCK içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren örgüt mensuplarınca seçildiği kaydedilen iddianamede, şu değerlendirmelere yer verildi:

"Her ne kadar dernek tüzüğünde amaçlarını belirtilen şekilde açıklasalar da derneğin asıl amacının, terör örgütü PKK/KCK güdümünde faaliyet yürüten, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinden yaşanan göçlerin Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından yapılan baskı ve zulümler nedeniyle olduğunu savunan, bu söylemi PKK/KCK'nın ideolojisini empoze etmek amacıyla propaganda aracı olarak kullanan, göç eden aileleri yardım ve dayanışma adı altında devlet aleyhine kışkırtan ayrıca örgütün göç eden ailelerin yanında olduğu imajı vererek PKK/KCK'ya müzahir tabanın örgüte bağlılığını artırmaya çalışan, göç eden ailelerin örgütün etrafında kenetlenmesini sağlamayı amaç edinen ve belirtilen faaliyetler üzerinden ajitasyon yaparak ülkemizi uluslararası arenada zor duruma düşürmek olduğu değerlendirilmiştir."

İddianamede, "Belirtilen derneğin PKK/KCK terör örgütü Avrupa çatı yapılanması Avrupa Demokratik Kürt Toplum Kongresi (KCDK-E) baskısı/ikili ilişkileri sayesinde ülkemizde faaliyete geçirmek üzeri sundukları projelerin Avrupa Birliğince kabul gördüğü ve belirtilen derneğe bu projelerde kullanılmak üzere yüksek meblağlarda döviz yardımında bulunulduğu anlaşılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

"Avrupa Birliği Komisyonundan toplam 1 milyon 643 bin liralık yardım"

Dernek içerisinde faaliyet gösterenlerin projeler üzerinden gelen parayı sözde mağdur olarak belirledikleri müzahir kişilere yardım yapıldığı şeklinde göstererek, PKK/KCK adına Türkiye'de eylem/etkinlik talimatı veren örgüt tarafından kadro olarak tabir edilen deneyimli örgüt mensuplarının finansmanında kullandığı, eylem ve etkinliklerde kullanılan materyallerin maliyesinin de bu kanaldan sağlandığının değerlendirildiği aktarılan iddianamede, "Bu amaçla alınan MASAK raporunda kollukça yapılan incelemeler neticesinde Avrupa Birliği Komisyonundan 2018 yılında 168 bin 837 dolar karşılığında 634 bin 291 lira, 2019 yılında 130 bin 542 karşılığında 749 bin 983 lira, 2020 yılında 38 bin 604 dolar karşılığında 258 bin 906 lira GÖÇİZDER isimli derneğe para girişi olduğu anlaşılmıştır." değerlendirmesi paylaşıldı.

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"Bağış veya hizmet bedeliyle paranın izini kaybedildi"

İddianamede, para transferlerinde doğrudan aktarım yerine turizm şirketleri veya dernek çalışanı olarak gösterilenlere ödenen ücret şeklinde çıkış yapıldıktan sonra bağış ya da hizmet iade bedeli olarak paranın izinin kaybedildiği bildirildi.

Söz konusu aktarımların dernek çalışanları üzerinden gerçekleştirildiği, maddi yardım alanların dosya kapsamındaki ifadelerinde, parayı gönderen kişi ya da GÖÇİZDER'den haberdar olmadıklarının anlaşıldığı belirtilen iddianamede, derneğin ayrıca 1 yıllık kira bedelini ödediği, faaliyet binasının kısa bir süre sonra dernek çalışanı tarafından satın alındığı, bu haliyle buna benzer birçok muvazalı işlem yapılarak Avrupa Birliği Komisyonuna gider olarak gösterilen harcamaların örgütsel saiklerle örgütsel faaliyetlerde denetimden uzak bir şekilde kullanıldığı ifade edildi.

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2020 itibarıyla 65 üyesi var

GÖÇİZDER'in 12 Ekim 2020 itibarıyla kayıtlı 65 üyesinin bulunduğu ve derneğe üye olan her kişiye örgütsel isnatlarda bulunulmadığı anlatılan iddianamede, örgütsel faaliyetler içerisinde bulunanlara işlem tesis edildiği, dosya kapsamında dernek içerisinde örgütsel faaliyet yürüttüğü iddiasıyla soruşturma başlatılan 4 kişiye ek takipsizlik kararı verildiği belirtildi.

Görüşme içerikleri, açık kaynak araştırmaları, MASAK raporu, derneğin yaptığı eylem ve etkinliklere ilişkin kollukça yapılan tespitler, derneğin hazırladığı yasaklama kararı alınan kitap içerikleri, dernek binasındaki aramada tespiti yapılan örgütsel hususların bir bütün halinde değerlendirildiği iddianamede, şu tespitler yer aldı:

"GÖÇİZDER isimli derneğin örgütün amaç ve ideolojisi doğrultusunda hareket ederek kitle propagandası ve sempatizan kitleyi diri tutmayı amaçlayan faaliyetler ile göç olgusu üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları anlaşılmıştır. Derneğin, göç olgusunu Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yaşanan örgüt gerçekliğinden uzak olarak tek yönlü olarak ele alıp ajitasyon ve karalama çalışmaları yürüttüğü, bu amaçlar doğrultusunda çalışan dernek yönetici, üye ve şahısların legal düzlemde sivil toplum çalışması yürüttüklerine yönelik iddiaların suçtan kurtulmaya yönelik ve itibar edilemeyecek nitelikte olduğu anlaşılmıştır."

İddianamede, 22 şüpheli hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6'şar aydan 15'er yıla kadar, bir zanlı için de "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "örgüt propagandası yapmak" suçundan 8 yıl 9 aydan 23 yıl 9 aya kadar hapis cezası talep ediliyor.

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İstanbul Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen iddianame değerlenme aşamasında bulunuyor.