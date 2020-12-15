ABD'li çift: Pandemi sürecini Alanya'da geçireceğiz, Türkiye daha güvenli ve kurallar daha sıkı

Washington Eyaleti'ne bağlı Seattle kentinde yaşayan, aslen Eritreli olan ABD vatandaşı Jemal Ali ve eşi Jemile Yusuf, İstanbul ve Yalova Çınarcık'taki evlerinin ardından yaklaşık 3 yıl önce Alanya'dan da bir ev satın aldı. Yıl boyunca dünyanın birçok ülkesine giderek emekliliğin tadını çıkaran çift, belirli aralıklarla da Türkiye'ye gelerek tatil yapıp, ülkeyi gezdi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının ABD'de de yayılmaya başlamasıyla birlikte çift bu yıl temmuz ayında Türkiye'ye geldi ancak ülkelerine dönmedi. ABD'de salgının etkisini azaltmasını bekleyen çift, Türkiye'nin aldığı koronavirüs önlemlerinden de memnun olduklarını söyledi.

'KENDİMİZİ DAHA GÜVENDE HİSSETTİK'

Alanya'da bulundukları dönemde koronavirüsü de atlattıklarını anlatan Jemal Ali, alınan tedbirlere, hastalık sürecinde kendileriyle ilgilenen doktorlara, hastalıkla ilgili ülkedeki tedavi sürecine hayran kaldıklarını kaydetti.

Jemal Ali, "Biz Türkiye'ye gidip geliyorduk. ABD'ye gittiğimiz süreçte durum kötüye gittiği için 4 ay orada kapalı kaldık. Türkiye'ye gelemedik. ABD ile Türkiye arasında koronavirüs salgınıyla ilgili alınan tedbirler konusunda farklar var. ABD'de herkes özgür, istediği gibi davranabiliyor. Ama Türkiye'de koronavirüs süreci daha kesin kurallara bağlı olduğu için burada kendimizi daha güvende hissettik.

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Biz buraya geldiğimizde maalesef eşimle birlikte koronavirüs sürecini de yaşadık. Doktorların ve sağlık çalışanlarının bize gösterdiği ilgi ve alaka yaşadığımız bu süreç bizi çok şaşırttı ve hoşumuza da gitti. Koronavirüs olduktan sonra 3 tane doktor evimize geldi, kontrollerimizi yaptı. Muhtar geldi bizi kontrol etti yani olayın arkasını mutlaka takip ediyorlar. Sonrasında iyileştik, kendimize geldik. Şu anda da gayet iyiyiz. Buraları dolaşıyoruz, Türkiye'yi geziyoruz. Seviyoruz burada yaşamayı" dedi.

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'TÜRKİYE'Yİ DAHA ÖNCE BÖYLE BİLMİYORDUK'

Alanya'yı çok sevdiklerini söyleyen Jemile Yusuf, Türkiye'yi, Alanya'yı keşfetme süreçlerini anlatırken, şunları söyledi:

"Buranın havası çok güzel. Çok arkadaş canlısı bir şehir. Burada ABD'den, Afrika'dan, Avrupa'dan her türlü insan bulabiliyoruz. Çok güzel bir şehir. Biz Türkiye'yi daha önce böyle bilmiyorduk. Bir arkadaşımız bize 'gelin buraları bir görün' dedi. Biz de geldik ve çok şaşırdık, çok hoşumuza gitti. Burada kalmaya karar verdik.

Burası bizim için harika bir yer. Burada dünyanın her ülkesinden insanlar var. Emeklilik hayatını yaşamak için ideal bir yer. Biz aslında başlangıçta Güney Amerika'da kalıp emekliliğimizi yaşamayı düşünüyorduk ama Türkiye'ye geldik. Arkadaşlarımız da buraya geldi."

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'SAĞLIK SİSTEMİNDEN ÇOK ETKİLENDİKLERİNİ BİLİYORUZ'

Emlak Profesyonelleri Derneği (The Turkish Property Professionals-TTPP) Başkanı Dr. Yakup Uslu da koronavirüs sürecinde Alanya'da evi olan birçok turistin ülkesine dönmek yerine bu dönemi burada geçirdiğini söyledi. Uslu, ABD vatandaşlarının da Alanya'da çok olduğunu aktarırken, şunları kaydetti:

"Pandemi boyunca yurt dışından birçok misafirimiz Türkiye'ye geldi ve burada yaşamayı tercih etti. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nden azımsanmayacak derecede Amerikalı pandemi sürecini Türkiye'de geçirdi. Özellikle Afrika kökenli dostlarımız, İran kökenli dostlarımız, Kanada'dan, ABD'den gelerek pandemi dönemini geçirdiler. Kendileri Türkiye'de yaşadıkları bütün olayları bize anlatıyorlar. Özellikle sağlık sisteminden çok etkilendiklerini biliyoruz.

Türkiye'de filyasyon olayı ve insanların koronavirüsü ne kadar ciddiye aldığıyla ilgili çok şaşırdıklarını söylüyorlar. Amerika Birleşik Devletleri'nde insanlar yaşamı bir özgürlük olarak görüyor ve kimsenin kendisine bir şey yaptırmasını istemiyor. Bu yüzden maske takmayan çok insan var. Buraya gelen dostlarımızın bazıları koronavirüs geçirmiş. Bu dönemde doktorlar ve sağlık ekipleriyle yaşadıkları çok hoşlarına gitmiş, çok etkilenmişler. Şu anda birçok müşterimizle görüşüyor, onları yeni alınan kararlarla ilgili haberdar ediyoruz. Yabancı dostlarımız Türkiye'de yaşamaktan oldukça memnun."



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FOTOĞRAF 12 Koronavirüs vakalarının arttığı şu günlerde, Antalya’da semt pazarlarındaki yoğunluk artışı da devam ediyor. Yerleşik yabancı uyruklu kişilerin yoğun olarak bulunduğu Konyaaltı ilçesi Liman Mahallesi’ndeki Kapalı Semt Pazarı’nda alışveriş yoğunluğu yaşandı. Daha önce önlemlerin olduğu pazarın giriş çıkışlarında bariyerler dışında herhangi bir önlem alınmadığı gözlendi. Zabıta ekiplerinin anonslarla uyarılarına rağmen pazar içerisinde sosyal mesafenin neredeyse sıfır olduğu görüldü. Pazarda ayrıca çoğunluğu yerleşik yabancı olan bazı vatandaşların maskelerini düzgün takmadıkları, bazılarının ise hiç takmadığı, bazı yerleşik yabancıların ise maskenin yanı sıra siperlik taktığı gözlendi. Oluşan tablo bazı vatandaşları tedirgin etti. Pazarda maske takmayanların olduğunu ifade eden vatandaşlardan Hasan Tosun, “Yabancılar zaten takmıyor. İnanmıyorlar zannedersem. Umursamıyorlar da olabilir. Türk vatandaşı takıyor. Türkiye’de yaşıyorlarsa kurallara uymaları lazım” dedi. Pazar alışveriş için gelen Irak vatandaşı Ruaa Almesat da, Maskesiz dolaşanlar var mı sorusuna, ‘evet’ şeklinde cevap verip, pazarda her şeyin yolunda olduğunu ve virüsten korkmadığını dile getirdi. Antalya’da semt pazarında tepki çeken maske manzarası: Türkler 'yabancılar takmıyor' diyerek isyan etti Antalya'da tüm uyarılara rağmen sosyal mesafeye dikkat edilmeyen pazarda, çoğunluğu yerleşik yabancı bazı vatandaşların maske takmadığı gözlendi. Pazar alışveriş için gelen bir vatandaş ise, “Türk vatandaşı takıyor, yabancılar takmıyor. Türkiye'de yaşıyorlarsa kurallara uymaları lazım" diyerek tepki gösterdi. BiP'te paylaş

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FOTOĞRAF 16 Edirne'de cuma günleri kurulan ve bölge halkının yanı sıra kur farkı nedeniyle Bulgaristan’dan gelen turistlerin yoğun ilgi gösterdiği, Ulus Pazarı, koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatıldı. Edirne'de vaka sayılarının artması nedeniyle bu haftada da kapılarını açmayan pazara alışveriş için gelen Bulgar turistler, çarşı esnafına giderek alışverişlerini dükkanlardan yaptı. İğneden ipliğe hemen her şeyi satın alan Bulgar turistler salgın nedeniyle zor günler geçiren esnafa destek olup kent ekonomisine de büyük katkı sağlıyor. Ulus Pazarı'nın kapanmasının, esnafa yansıdığını söyleyen Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Recep Zıpkınkurt, Pazarın kapanması dükkan sahiplerine yansıdı. Bulgaristan'dan gelenlerde azalma yok tam tersi artarak geliyorlar. Bulgaristan'dan gelenler bütün dükkanlara giderek alışveriş yapıyorlar. Kent içine yayılıyorlar. İş yerlerinde maske, mesafe ve hijyen kurallarına da daha fazla dikkat ediliyor. Gelen misafirlerden kurallara uyuyorlar. Mağazalardan ve dükkanlardan alışveriş yapıyorlar dedi. Bulgaristan'dan günlük ortalama 4 bin 500 kişinin geldiğine dikkat çeken Zıpkınkurt, Bulgaristan'dan günlük ortalama 4 bin ila 4 bin 500 kişi geliyor. Hafta sonu ise bu sayı 9 ila 10 bini buluyor. Edirne'den yiyecekten, beyaz eşya, mobilya ile aklınıza ne geliyorsa her şeyi alıyorlar. Bu da Edirne esnafına ve ekonomisine ciddi bir katkı sağlıyor. Son günlerde görüyoruz ki esnafın ciddi anlamda sıkıntısı var. Bulgar turistler bir anlamda can simidi oluyor bizim için diye konuştu. Geçen yıla göre Bulgar turistin alışveriş, yemek ve konaklama gibi kişi başı harcadığı paranın 100 euro'dan 150 euro'ya çıktığını belirten Zıpkınkurt, Geçen yıl yaptığımız ankette kişi başı 100 euro harcıyorlardı. Bugünlerde pandemiden dolayı anket yapamıyoruz. Esnaflarla görüşmelerimde tahmini rakam olarak söylemem gerekirse, harcamaları kişi başı 150 euro'ya kadar çıktı. Kente baktığımızda her esnafta bir Bulgar müşteri var alışveriş yapan. Bu da bizim için önemli dedi. Saraçlar Caddesinde tekstil ürünleri satan esnaflardan Davut Topalova, Ulus Pazarı'nın kapanmasıyla işlerinin arttığını belirterek, Cuma pazarı bizim işlerimizi zaten kötü etkiliyor. Biz bu pazarın kapanmasını istiyoruz. Pazarın şu an kapanması bizim işlerimize olumlu yansıyor. Bulgaristan'dan gelenler pazarı kapalı görünce bize yöneldiler. Bizden alışveriş yaparak destek veriyorlar dedi. İşlerinin iyi olduğunu söyleyen esnaflardan Ahmet Sağlık, Bulgaristan'dan gelenler azaldı ama işlerimiz gayet güzel. Ulus Pazarı kapandı ama yine Bulgaristan'dan gelenler var yine. Şu an daha çok parası olanlar geliyor. Balıktan tutun kuruyemişe kadar her şeyi satın alıyorlar. Sıkıntılı dönemden geçiyoruz ve şu an işlerimiz iyi ifadelerini kullandı. Edirne'ye Bulgar turist akını: Günde 4 bin lira harcıyorlar, esnaf memnun Edirne'de Bulgaristan'dan gelenlerin alışveriş yaptığı 'Ulus Pazarı' koronavirüs tedbirleri nedeniyle kapanınca pazara gelenler, alışveriş için mağaza ve dükkanlara akın etti. Pazar esnafı, turistlerin günlük ortalama 4 bin lira harcadığını, durumdan memnun olduklarını söyledi. BiP'te paylaş

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