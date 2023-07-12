ABD'li dergiden dikkat çeken Türkiye analizi: Tek vuruşta zafer

NATO zirvesi
Dünya NATO Zirvesi'nde yoğun diplomasi trafiğine odaklandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsveç üyeliğine verdiği onay ABD'de gündeme oturdu.
ABD'li Business Insider Türkiye'nin bir dizi taviz aldıktan sonra İsveç'in üyeliğine yeşil ışık yaktığını yazdı.
Business Insider'da yer alan haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sıkı bir pazarlık yaptığı ve büyük bir zafer elde ettiği yazıldı. ABD'den gıpta ile bakılan F-16'ları aldığı ifade edildi.
"Erdoğan taviz aldı"
Türkiye'nin PKK/YPG'nin finans kaynağı haline gelen İsveç'i bir yıldan uzun süredir NATO ittifakına üyelik sürecinde beklettiğini yazan gazete, Türkiye-İsveç-NATO zirvesi sonrası yapılan açıklamaların hemen ardından ilk tavizi aldığını belirtti.
Erdoğan'ın hatırı sayılır bir avantajı olduğu ifade edilen haberde, bunun ilk taviz olmadığına da dikkat çekildi.
Türkiye'nin İsveç üzerinde büyük bir baskı oluşturduğu ve terörle mücadele konusunda çok büyük bir zafer elde ettiği, İsveç'in kendi yasasını değiştirmesini sağladığı belirtildi.
NATO'da Türkiye etkisi
Erdoğan'ın Rusya'ya yaptığım uygulamayı reddederek savaşta izlediği dengeleyici politikanın NATO'da etkisini daha fazla artırdığı ve Batılı müttefiklerinden daha fazla taviz elde ettiği ifade edildi.
"Tek vuruşta zafer"
Atlantic Council'in kıdemli üyelerinden Rich Outzen Erdoğan, İsveç'e yeşil ışık yaksa da meclis ayağının hala gündemde olduğu ve Türkiye'nin doğrudan hiçbir şeye onay vermediğini belirtti. NATO İsveç ve Türkiye'nin bir vuruşta işlevsel bir anlaşma elde ettiği belirtildi.