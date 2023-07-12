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ABD'li dergiden dikkat çeken Türkiye analizi: Tek vuruşta zafer

NATO zirvesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yürüttüğü diplomasi trafiği dünya medyası tarafından da yakından takip ediliyor. ABD'li Business Insider Türkiye'nin bir dizi taviz aldıktan sonra İsveç'in üyeliğine yeşil ışık yaktığını yazdı. Atlantic Council dergisinde de yer alan bir analizde Türkiye'nin "tek vuruşta zafer" elde ettiği ifade edildi.

16:51 . 12/07/2023 Çarşamba
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NATO zirvesi

NATO zirvesi

Dünya NATO Zirvesi'nde yoğun diplomasi trafiğine odaklandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsveç üyeliğine verdiği onay ABD'de gündeme oturdu.

ABD'li Business Insider Türkiye'nin bir dizi taviz aldıktan sonra İsveç'in üyeliğine yeşil ışık yaktığını yazdı.

Business Insider'da yer alan haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sıkı bir pazarlık yaptığı ve büyük bir zafer elde ettiği yazıldı. ABD'den gıpta ile bakılan F-16'ları aldığı ifade edildi.

"Erdoğan taviz aldı"

Türkiye'nin PKK/YPG'nin finans kaynağı haline gelen İsveç'i bir yıldan uzun süredir NATO ittifakına üyelik sürecinde beklettiğini yazan gazete, Türkiye-İsveç-NATO zirvesi sonrası yapılan açıklamaların hemen ardından ilk tavizi aldığını belirtti.

Erdoğan'ın hatırı sayılır bir avantajı olduğu ifade edilen haberde, bunun ilk taviz olmadığına da dikkat çekildi.

Türkiye'nin İsveç üzerinde büyük bir baskı oluşturduğu ve terörle mücadele konusunda çok büyük bir zafer elde ettiği, İsveç'in kendi yasasını değiştirmesini sağladığı belirtildi.

NATO'da Türkiye etkisi

Erdoğan'ın Rusya'ya yaptığım uygulamayı reddederek savaşta izlediği dengeleyici politikanın NATO'da etkisini daha fazla artırdığı ve Batılı müttefiklerinden daha fazla taviz elde ettiği ifade edildi.

"Tek vuruşta zafer"

Atlantic Council'in kıdemli üyelerinden Rich Outzen Erdoğan, İsveç'e yeşil ışık yaksa da meclis ayağının hala gündemde olduğu ve Türkiye'nin doğrudan hiçbir şeye onay vermediğini belirtti. NATO İsveç ve Türkiye'nin bir vuruşta işlevsel bir anlaşma elde ettiği belirtildi.


NATO Zirvesi'nde ikinci gün: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği sürüyor
NATO Zirvesi'nde ikinci gün: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği sürüyor

NATO üyesi ülkelerin liderleri, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen zirve toplantısının ikinci gününde bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Toplantısı'nın 2. oturumuna katılmak üzere LITEXPO'ya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikinci günün ilk görüşmesini İspanya Başbakanı Sanchez ile yaptı. Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile de bir araya gelen Erdoğan, daha sonra Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile görüştü. İletişim Başkanlığı tarafından, Erdoğan ile Miçotakis arasında gerçekleştirilen görüşmeye ilişkin yayınlanan bildiride "İyi bir atmosferde gerçekleşti" ifadesine yer verildi. Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ve AB Komisyonu Başkanı Leyen’i de kabul etti.

#NATO
#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
#Business Insider dergisi
#Atlantic Council
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