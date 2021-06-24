Gündem ABDli heyet Kabil Havalimanının güvenliği görüşmesi için Türkiyede
POLİTİKA

ABD'li heyet Kabil Havalimanı'nın güvenliği görüşmesi için Türkiye'de

ABD ile Afganistan'daki Kabil Havalimanı'nın güvenliği konusunda yürütülen görüşmelere ilişkin açıklama yapan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'den teknik heyetin Türkiye'ye geldiğini söyledi. Şu an için alınmış bir karar olmadığını belirten Bakan Akar, "Gerekli şartlar sağlanırsa güvenliği biz yürütmeye devam edeceğiz" dedi.

Haber Merkezi AA
ABDli heyet Kabil Havalimanının güvenliği görüşmesi için Türkiyede
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kabil Havalimanı'nın güvenliği için şu ana kadar alınmış bir karar olmadığını söyledi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hassas Güdüm Kiti-82 Teslimat Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Afganistan'daki Kabil Havalimanı’nın güvenliğinin sağlanması için yapılan görüşmelere değinen Akar, şunları söyledi:

"Alınmış bir karar yok"

ABD'den teknik heyet geldi. Şu an için alınmış bir karar yok. Mevcut personel dışında bölgeye giden personelimiz bulunmuyor. Gerekli şartlar sağlanırsa güvenliği biz yürütmeye devam edeceğiz.

"Atina mutabakata uymuyor"

Türkiye, imzalanan Atina Mutabakatı’na aykırı olarak turizm sezonunda tatbikat için Ege’nin uluslararası sularında askeri eğitim sahası ilanı yapan Yunanistan’a Navtex ile karşılık vermişti. Bakan Akar, konuya ilişkin "Atina'nın mutabakatlara uymadığını görüyoruz" dedi.

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