ABD'li heyet Kabil Havalimanı'nın güvenliği görüşmesi için Türkiye'de

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kabil Havalimanı'nın güvenliği için şu ana kadar alınmış bir karar olmadığını söyledi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hassas Güdüm Kiti-82 Teslimat Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Afganistan'daki Kabil Havalimanı’nın güvenliğinin sağlanması için yapılan görüşmelere değinen Akar, şunları söyledi:

"Alınmış bir karar yok"

ABD'den teknik heyet geldi. Şu an için alınmış bir karar yok. Mevcut personel dışında bölgeye giden personelimiz bulunmuyor. Gerekli şartlar sağlanırsa güvenliği biz yürütmeye devam edeceğiz.

"Atina mutabakata uymuyor"

Türkiye, imzalanan Atina Mutabakatı’na aykırı olarak turizm sezonunda tatbikat için Ege’nin uluslararası sularında askeri eğitim sahası ilanı yapan Yunanistan’a Navtex ile karşılık vermişti. Bakan Akar, konuya ilişkin "Atina'nın mutabakatlara uymadığını görüyoruz" dedi.

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