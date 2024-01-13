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ABD'nin plaket verdiği YPG'li terörist şehit haberlerine sevindi

Terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG'nin sözde liderlerinden Mustafa Bali isimli terörist, Irak'ın kuzeyinden gelen şehit haberleri sonrası sevinç paylaşımları yaptı. YPG'nin, PKK ile bağı olmadığını öne süren ABD, geçtiğimiz aylarda Bali'ye ‘tüm zamanların en iyi ortağı’ yazılı bir plaket vermişti.

Hüseyin Berk
Hüseyin Berk
00:03 - 13/01/2024 Cumartesi
Güncelleme: 00:53 - 13/01/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Pentagon Temsilcisi Binbaşı Abraham, PKK’lı Mustafa Bali’ye üstün hizmet plaketi vermişti.
Pentagon Temsilcisi Binbaşı Abraham, PKK’lı Mustafa Bali’ye üstün hizmet plaketi vermişti.

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada, altı askerimiz şehit oldu. Milli Savunma Bakanlığı, çatışmada ikisi ağır yedi askerin de yaralandığını bildirdi. İlk belirlemelere göre 12 PKK'lı terörist öldürüldü.

ABD'nin plaket verdiği YPG'li terörist şehit haberlerine sevindi

Terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG'nin sözde liderlerinden Mustafa Bali isimli terörist, Irak'ın kuzeyinden gelen şehit haberleri sonrası sevinç paylaşımları yaptı.

YPG'nin terör örgütü PKK ile bağı olmadığını öne süren ABD, geçtiğimiz aylarda Bali'ye ‘tüm zamanların en iyi ortağı’ yazılı bir plaket vermişti.

Pentagon Temsilcisi Binbaşı Abraham - PKK’lı Mustafa Bali



#ABD
#YPG
#PKK
#Terörist
#Şehit
11 saat önce
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