ABD’nin stokları bitiyor mu?

İsrail, Gazze saldırısının daha ilk günlerde kendi bomba stoklarını tükettiği gibi ABD’yi de “kritik stok” durumuna düşürmek üzere. İsrail uçaklarında, sadece ABD deniz piyade güçlerinde bulunan gri termal boyalı bombalar görülmeye başlandı. Bu durum ABD’nin de stok sorunu yaşadığı ve doğrudan muharip birliklerin stoklarını devreye soktuğunun bir işareti olarak değerlendiriliyor. ABD yönetimleri, işgalci güce geniş bir yelpazede her yıl 3,8 milyar dolar askeri yardım sağlıyor. Yine Biden yönetimi Kongre’den İsrail’e ilave 14 milyar dolarlık yardımın onaylamasını da istedi. Bu dev askeri yardıma ilişkin görüşmeler ABD Kongresi’nde devam ediyor. Öte yandan İsrail Savunma Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklama, ABD’den İsrail ordusu için askeri teçhizat taşıyan 200’üncü kargo uçağının ülkeye ulaştığını belirtti. Bu kapsamda, “7 Ekim’den bu yana İsrail ordusuna 10 bin tondan fazla askeri teçhizat gönderildiği” bilgisi verilen açıklamada, bunların içinde zırhlı araçlar, silahlar, kişisel koruyucu ekipmanlar, tıbbi malzeme, mühimmat ve “daha fazlasının” olduğu kaydedildi. ABD’nin daha önce aralarında sığınak delici bir tonluk sığınak delici olmak üzere binlerce bombayı işgalci güce verdiği ortaya çıkmıştı.