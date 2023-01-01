ABD'nin Türkiye'ye yönelik 'çocuk asker' iftirasına Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç'tan tepki

Avrupa Parlamentosu’nun (AP) tavsiye kararı niteliğinde olan 2022 Yılı Türkiye Raporu'na Dışişleri Bakanlığından sert tepki geldi. Bakanlık, Türkiye'ye yönelik skandal suçlamalarla dolu olan raporun haksız itham ve önyargılarla dolu olduğunu ifade ederken, "AP’nin gerek ülkemizle ilişkiler gerek AB’nin geleceğine ilişkin her zamanki sığ ve vizyonsuz yaklaşımının bir yansımasıdır." denildi.