ABD'nin Türkiye'ye yönelik 'çocuk asker' iftirasına Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç'tan tepki

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç
Geçtiğimiz günlerde Avrupa Parlamentosu'nun (AP) kabul ettiği 2022 Türkiye Raporu ile ülkemize yönelik fitili ateşlenen karalama operasyonlarına ABD de katıldı.
ABD Dışişleri Bakanlığı, hazırladığı 2023 yılı İnsan Ticareti Raporu'nda Türkiye'ye yönelik kirli bir iftirada bulundu.
AP'nin skandalını aratmayan raporda Türkiye, çocuk asker kullanan ülkeler listesinde gösterildi.
"Kabul edilemez bir iftira"
ABD Dışişleri Bakanlığının bu karalama operasyonuna Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç tepki gösterdi.
Sosyal medya platformu 'X'ten paylaşımda bulunan Kılıç, Türkiye'nin çocuk asker kullanan ülkeler listesinde gösterilmesinin 'kabul edilemez bir iftira' olduğunu ifade ederek, "Türkiye, BM bünyesinde alınan kararlar ve çocuk hakları konusundaki uluslararası düzenlemeleri yerine getirmektedir." dedi.
"ABD Dışişleri Bakanlığının 2023 yılı İnsan Ticareti Raporu'nda Türkiye'yi çocuk asker kullanan ülkeler listesinde göstermesi kabul edilemez bir iftiradır. Türkiye, BM bünyesinde alınan kararlar ve çocuk hakları konusundaki uluslararası düzenlemeleri yerine getirmektedir."