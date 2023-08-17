HDP'nin, İmamoğlu'na destek karşılığında Esenyurt ve Sultangazi seçimlerinde kendi adaylarına oy istediği iddia edildi.
İBB Başkanı'nın açıklamalarından sonra gözler ittifakın diğer partilerine çevrildi. 2019 seçimlerinde İmamoğlu'nu destekleyen HDP'den, İmamoğlu'na veto geldi.
Gazete Duvar'a konuşan HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Emirali Türkmen, önceliklerinin kendi ittifakları olan Emek Özgürlük İttifakı'nı geliştirmek olduğunu söyledi.
Yaşananların gölgesinde CNN Türk canlı yayınında açıklamalarda bulunan Gazeteci Abdulkadir Selvi, CHP ile HDP ve İYİ Parti arasındaki 'İstanbul' pazarlıklarını anlattı.