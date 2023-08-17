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CHP ile HDP'nin 'İstanbul' pazarlığı: İki ilçede aday göstermesi karşılığında Ekrem İmamoğlu'na destek verecekler

Gazeteci Abdulkadir Selvi, yaklaşan yerel seçimler öncesinde CHP ile HDP ve İYİ Parti arasındaki adaylık pazarlıklarını anlattı. HDP'nin İstanbul seçimlerine adaylığını açıklayan Ekrem İmamoğlu'na yeniden destek vermek için 'mutabakat imzalama' şartı koştuğunu belirten Selvi, "HDP İstanbul'da bazı semtlerde adaylık talep ediyor. Bunlardan ikisi Esenyurt ve Sultangazi. İYİ Parti için de Üsküdar ve Şile iddiaları konuşuluyor." iddiasında bulundu.

00:28 . 17/08/2023 Perşembe
Yeni Şafak
HDP'nin, İmamoğlu'na destek karşılığında Esenyurt ve Sultangazi seçimlerinde kendi adaylarına oy istediği iddia edildi.

HDP'nin, İmamoğlu'na destek karşılığında Esenyurt ve Sultangazi seçimlerinde kendi adaylarına oy istediği iddia edildi.

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı CHP Genel Başkanlığı yarışını bırakıp yönünü İstanbul'a çevirdi. İmamoğlu,
"mühürlüyüm"
dediği İstanbul'u
"bir kez daha savunmak için yola çıktığını"
söyledi. İmamoğlu, partiler üstü bir ittifak kurarak İstanbul'u yeniden kazanacaklarını öne sürdü.

İBB Başkanı'nın açıklamalarından sonra gözler ittifakın diğer partilerine çevrildi. 2019 seçimlerinde İmamoğlu'nu destekleyen HDP'den, İmamoğlu'na veto geldi.

Gazete Duvar'a konuşan HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Emirali Türkmen, önceliklerinin kendi ittifakları olan Emek Özgürlük İttifakı'nı geliştirmek olduğunu söyledi.

Yaşananların gölgesinde CNN Türk canlı yayınında açıklamalarda bulunan Gazeteci Abdulkadir Selvi, CHP ile HDP ve İYİ Parti arasındaki 'İstanbul' pazarlıklarını anlattı.



"İki ilçe talebi"

HDP'nin İstanbul seçimlerine adaylığını açıklayan Ekrem İmamoğlu'na yeniden destek vermek için 'mutabakat imzalama' şartı koştuğunu belirten Selvi,
"HDP İstanbul'da bazı semtlerde adaylık talep ediyor. Bunlardan ikisi Esenyurt ve Sultangazi. İYİ Parti için de Üsküdar ve Şile iddiaları konuşuluyor."
iddiasında bulundu.


#CHP
#HDP
#Ekrem İmamoğlu
#Kemal Kılıçdaroğlu
#Seçim
#İYİ Parti
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