Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Ablasını ve eniştesini katleden zanlının ifadesi kan dondurdu Cenazeleri kuyuya tek başıma taşıdım
AFYONKARAHİSAR

Ablasını ve eniştesini katleden zanlının ifadesi kan dondurdu: Cenazeleri kuyuya tek başıma taşıdım

Afyonkarahisar’da kaybolduktan 16 gün sonra sulama rögarında tüfekle vurulmuş halde cesetleri bulunan Cevdet ve Zeliha Uysal’ın ölümüyle bağlantısı olduğu iddia edilen iki kişi daha adliyeye sevk edilirken, cinayeti itiraf eden katil zanlısı Bünyamin A.’nın jandarmadaki ifadesi ise kan dondurdu.

Haber Merkezi İHA
Soruşturmayı derinleştiren jandarma ekipleri olaya ilişkin, Zeliha Uysal’ın ağabeyleri Kadir A. ve Bünyamin A., eşleri Huriye A. ve Nazire A., yeğeni Ramazan A. ve annesi Fatma A.’yı gözaltına aldı.
Soruşturmayı derinleştiren jandarma ekipleri olaya ilişkin, Zeliha Uysal’ın ağabeyleri Kadir A. ve Bünyamin A., eşleri Huriye A. ve Nazire A., yeğeni Ramazan A. ve annesi Fatma A.’yı gözaltına aldı.

Dinar ilçesinde öldürülüp sulama rögarına atılan Cevdet (66) ve Zeliha Uysal’ın (64) cinayetine ilişkin soruşturmanın kapsamı genişletildi. Pınarlı köyündeki bir kuyuda cesetleri bulunan yaşlı çiftin ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında, Zeliha Uysal’ın erkek kardeşi Kadir A. ve eşi Fatma A. bugün adliyeye sevk edildi.

  • Ablasını ve eniştesini katlettiğini itiraf eden Zeliha Uysal’ın erkek kardeşi Bünyamin A.’nın jandarmadaki ifadesinde, "26 Ekim saat 07.30 civarında çiftin evine konuşmak için gittim. Cevdet ve kız kardeşim Zeliha Uysal ile tartıştık. Daha sonra pompalı tüfekle ikisini de öldürdüm. Olayda kimseden yardım almadım, başından sonuna kadar tek başımaydım. Cenazeleri de kuyuya tek başıma taşıdım” dediği öne sürüldü.

Soruşturmayı derinleştiren jandarma ekipleri olaya ilişkin, Zeliha Uysal’ın ağabeyleri Kadir A. ve Bünyamin A., eşleri Huriye A. ve Nazire A., yeğeni Ramazan A. ve annesi Fatma A.’yı gözaltına aldı. Olayla ilgisi olduğu değerlendirilen Kadir A.’nın oğlu Özcan A. ise dün Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde yakalanarak, Dinar’a getirildi.

16 gün sonra rögarda ölü bulunan çift toprağa verildi
GÜNDEM
16 gün sonra rögarda ölü bulunan çift toprağa verildi

Günlerdir her yerde aranıyorlardı, ablası ve eniştesini arayan adam katil çıktı
GÜNDEM
Günlerdir her yerde aranıyorlardı, ablası ve eniştesini arayan adam katil çıktı

Eşinin mezarı başında itiraf etmişti: 5 aydır kayıp
GÜNDEM
Eşinin mezarı başında itiraf etmişti: 5 aydır kayıp
Abone Ol Google News
Trumptan aşı açıklaması

Trump'tan aşı açıklaması

​Yönetimde olduğu süre boyunca karantina olmayacağını açıkladı.
16 adreseş zamanlı basıldı

16 adres
eş zamanlı basıldı

​İstanbul polisi 9 ilçede harekete geçti.
Vicdansızlar!

Vicdansızlar!

Bu sefer de battaniyeleri toplayıp satmaya kalktılar.
Üç yıldır<br>aranıyordu

Üç yıldır
aranıyordu

FETÖ'cü eski emniyet müdürü yakalandı.
Acil harekete geç!

Acil harekete geç!

ABD başkanlığına seçilen Biden'dan Trump'a çağrı.
Faiz düştükçe büyüme artıyor

Faiz düştükçe büyüme artıyor

​Ekonomide büyüme dostu politika şart.

Ekonomide<br>reform dönemi

Ekonomide
reform dönemi

​Atılan adımlarla piyasalarda olumlu hareket başladı.

28 yıl sonra<br>ilk cuma

28 yıl sonra
ilk cuma

​Şuşa'da ezan sesleri yeniden yükseldi.
Kanuni Karadeniz’e uğurlandı

Kanuni Karadeniz’e uğurlandı

​Fersah fersah gaz taraması yapacak.
Avusturya’da hedef İslam

Avusturya’da hedef İslam

Başbakan Kurz, Macron'un peşine takıldı.
Türkiye'ye karşı<br>üçlü cephe

Türkiye'ye karşı
üçlü cephe

Amaçları Kızıldeniz'de Türk varlığı olmasın!
Raylarda Türk-Azeri kardeşliği

Raylarda Türk-Azeri kardeşliği

​Kars'tan Nahçıvan'a 230 kilometrelik raylar seneye döşenmeye başlanacak.
Hastalar tuvalette ölüyor

Hastalar tuvalette ölüyor

​İtalya'dan sarsıcı fotoğraflar...
Trump bırakmayacak

Trump bırakmayacak

​ABD'deki seçim çatlağı büyüyor.
Bilanço ağırlaşıyor

Bilanço ağırlaşıyor

Günlük vaka 7 ay önceki seviyelere çıktı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.