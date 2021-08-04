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İZMİR

İzmir'de ihbara giden polis aracı otomobille çarpıştı: Bir şehit dört yaralı var

İzmir’in Karabağlar ilçesinden acı haber geldi. Hırsızlık ihbarına giderken kontrolden çıkan polis aracı karşı şeride geçip, otomobille çarpıştı. Feci kazada polis memuru İbrahim Okçu şehit oldu, komiser yardımcısı Ahmet Şahin ve otomobilde bulunan 3 kişi ise yaralandı.

Haber Merkezi DHA
Acı haber İzmirden geldi! İhbara giden polis aracı otomobille çarpıştı: 1 şehit, 4 yaralı
Çarpışmanın şiddetiyle polis aracı takla atarak yan yola geçti.

Kaza, saat 22.55 sıralarında Karabağlar ilçesi Yeşillik Caddesi’nde meydana geldi. Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis memuru İbrahim Okçu ve komiser yardımcısı Ahmet Şahin, ilçedeki bir adreste hırsızlık yapıldığı yönünde yapılan ihbar üzerine harekete geçti.

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

İbrahim Okçu yönetimindeki polis aracı, Konak yönünden Gaziemir istikametine seyir halinde olduğu sırada, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle refüjü aşıp, karşı şeride geçerek Gaziemir yönünden gelen Talip Güneş'in kullandığı 34 CGR 231 plakalı otomobile çarptı.

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Çarpışmanın şiddetiyle polis aracı takla atarak yan yola geçti. Çevredekiler, durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis aracında sıkışan İbrahim Okçu ve komiser yardımcısı Ahmet Şahin, itfaiye ve polis ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı.

Çarpışmanın şiddetiyle polis aracı takla atarak yan yola geçti.
Çarpışmanın şiddetiyle polis aracı takla atarak yan yola geçti.

Ambulansa alınan polis memuru Okçu, Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne, komiser yardımcısı Şahin ise İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Diğer otomobilde bulunan sürücü Talip Güneş İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne, araçtaki İbrahim Güneş Gaziemir Neccar- Salih İşgören Devlet Hastanesi’ne, Fatih Güneş ise Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 2 çocuk babası olduğu öğrenilen polis memuru İbrahim Okçu, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Komiser yardımcısı Ahmet Şahin ile Talip Güneş’in hayati tehlikelerinin bulunduğu, İbrahim Güneş ile Fatih Güneş’in ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazada polis memuru İbrahim Okçu şehit oldu
Kazada polis memuru İbrahim Okçu şehit oldu

İL EMNİYET MÜDÜRÜ HASTANEYE GELDİ

İzmir İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, hastaneye gelerek kazayla ilgili bilgi aldı ve şehidin ailesine baş sağlığı diledi.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; polis aracının sürücüsünün kontrolünden çıkarak, karşı şeritten gelen otomobille çarpıştığı, çarpışmanın şiddetiyle takla attığı yer aldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Araçtan ormana sıçradı üç hektarlık alanı küle çevirdi
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Yangın, Akhisar ilçesi kırsal Selçikli Mahallesi Kayacım mevkiinde meydana geldi.
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M.G.'nin (55) kullandığı 45 YL 337 plakalı otomobil, Kayacım mevkiinde hareket halindeyken motor bölümünden kaynaklı alev aldı.
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Alev topuna dönen otomobildeki yangın rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı.
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Dumanların yükselmesiyle bölgeye 8 arazöz, 5 itfaiye ekibi ve 3 su tankeri sevk edilerek, yangına müdahale edildi.
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Mahalle sakinlerin de müdahale ettiği yangın, kısa sürede kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangın sonucu 3 hektar orman alan küle dönerken, otomobil kullanılamaz hale geldi.
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Araçtan ormana sıçradı üç hektarlık alanı küle çevirdi
Çok sayıda bölgede orman yangınları ile mücadele sürerken bir yangın haberi de Manisa'dan geldi. Akhisar'da seyir halindeki bir araçtan çıkan yangında alevler ormanlık alana sıçrayınca üç hektar alan küle döndü.

Devriye gezen polis ekipleri gördü yangın büyümeden söndürüldü
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Yangın, saat 23.30 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Tetik Sokak’ta faaliyet gösteren 3 katlı mobilya imalathanesinin zemin katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
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Yangının başladığı sırada sokaktan geçen Yunus ekipleri, yangını görüp itfaiyeye haber verdi.
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O sırada yangın zemin kata yayıldı. Yangın yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek üst katlara sıçramadan kontrol altına aldı.
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Bir saat süren çalışma sonucu yangın tamamen söndürüldü.
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Yangın sonucu imalathanenin zemin katında hasar oluştu. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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Devriye gezen polis ekipleri gördü yangın büyümeden söndürüldü
Bursa'nın İnegöl ilçesinde mobilya imalathanesinde yangın çıktı. Devriye gezen polis ekiplerinin dikkati yangının büyümesini engelledi.


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