Acı haberi Bakan Koca duyurdu: Gaziantep'teki faciada ölü sayısı 9'a yükseldi

SANKO Üniversitesi Hastanesinin koronavirüs yoğun bakım ünitesinde sabah saatlerinde yüksek akım oksijen cihazından kaynaklanan ve oksijen sisteminin etkilenmesi sonucu yangın çıktı. Hastane personelinin ilk müdahalesi ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesinin hızlı çalışması sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alınırken yoğun bakım ünitesinde 7, başka bir hastaneye nakil sırasında 1 olmak üzere toplam 8 hasta hayatını kaybetti.

GÜNDEM Gaziantep Valiliği: Yoğun bakım servisindeki solunum cihazı patladı

GÜNDEM Gaziantep'te hastanede oksijen tüpü patladı: 9 kişi hayatını kaybetti

Fahrettin Koca duyurdu

Olaydan saatler sonra Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Gaziantep’te yoğun bakım ünitesinde meydana gelen elim olay hepimizi üzmüştür. Vefat sayımız 9 oldu. Yangından etkilenen diğer hastalar 112 acil ekiplerimiz tarafından civar hastanelere nakledildi. Vefat edenlere Allah’tan rahmet diliyorum. Olayı yakından takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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Gaziantep’te yoğun bakım ünitesinde meydana gelen elim olay hepimizi üzmüştür. Vefat sayımız 9 oldu. Yangından etkilenen diğer hastalar 112 acil ekiplerimiz tarafından civar hastanelere nakledildi. Vefat edenlere Allah’tan rahmet diliyorum. Olayı yakından takip ediyoruz. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 19, 2020

OYNAT 00:25 Hastanedeki oksijen patlaması sonrası 9 hastanın hayatını kaybettiği servisten ilk görüntüler Gaziantep'te özel bir hastanede oksijen patlaması sebebiyle çıkan yangında 9 hasta hayatını kaybetti. Patlama sonrası hayatını kaybedenlerin bulunduğu servis katı ilk kez görüntülendi. BiP'te paylaş

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Öte yandan, Bakan Koca'nın olay yerinde incelemelerde bulunmak üzere Gaziantep'e gideceği öğrenildi.