Gündem Acı kahve cinayeti Eşini öldüren müezzin için müebbet hapis istendi
KOCAELİ

Acı kahve cinayeti: Eşini öldüren müezzin için müebbet hapis istendi

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde aralarında içtiği kahvenin acı olduğunu iddia ederek kavga ettiği eşini boğarak öldüren müezzin hakkında hazırlanan iddianamede, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemi mahkemece kabul edildi.

Haber Merkezi İHA
Kocaeli'de vaiz eşini boğarak öldüren müezzine ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.
Kocaeli'de vaiz eşini boğarak öldüren müezzine ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

Olay, 5 Eylül 2020 tarihinde sabah saatlerinde Kocaeli’nin İzmit ilçesi 28 Haziran Mahallesi’nde bulunan bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İzmit ilçesinde bir camide müezzin olarak görev yapan Zülküf Güneş (40) ve boşanmak üzere olduğu din görevlisi eşi (39) arasında gece saatlerinde tartışma çıktı. Çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Özlem Güneş eline aldığı bıçakla Zülküf Güneş’i boynundan bıçakladı. Yaralanan Zülküf Güneş, Özlem Güneş’i boğarak öldürdü.

Yaşanan olaydan sonra saatlerce evde yaralı halde bekleyen Zülküf Güneş, sabah saatlerinde polis ekiplerini arayarak eşini öldürdüğünü itiraf etti. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından katil zanlısı yapılan tedavisinin altından gözaltına alındı. Daha sonra hakim karşısına çıkartılan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA
Özlem Güneş hayatını kaybetti.

"Kahve neden bu kadar acı" kavgası cinayetle bitti

Sanık hakkında hazırlanan iddianame Kocaeli 6. Ağır Ceza Mahkemesinde kabul edildi. İddianamede savunmasına yer verilen sanık Zülküf Güneş’in eşi ile olay gecesi birlikte televizyon izlediklerini, bu sırada eşinin kendisine yaptığı kahveyi içtiğini ve kahvenin çok acı olduğunu anlayınca ‘Neden bu kadar acı’ diye sorduğunu eşinin de kendisine ‘İçinde zehir var’ dediğini söylediği öğrenildi. Kahve sebebi ile çıkan tartışma sonrasında Özlem Güneş’in eline aldığı bıçakla saldırdığını söyleyen sanığın, eline aldığı başörtüyle kendini savunmaya çalıştığını, olayın devamını hatırlamadığı söylediği öğrenildi.

İHA

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemi kabul edildi
İddianamede sanık ve öldürdüğü Özlem Güneş’in kahve içtiği fincanların ise adli tıp kurumuna gönderildiği belirtildi. İddianamede eşini kasten öldürdüğü belirtilen sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemi mahkemece kabul edildi.

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