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Açık otoparkta korkutan yangın: 14 toplu taşıma aracı küle döndü

Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki bir açık otoparkta çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Durumu fark eden bekçinin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülen yangında 4 otobüs, 8 midibüs ve 2 minibüs kullanılamaz hale geldi.

07:31 - 5/05/2024 Pazar
AA
Kocaeli'de korkutan yangın
Kocaeli'de korkutan yangın

Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki bir açık otoparkta çıkan yangında, 14 toplu taşıma aracı kullanılamaz hale geldi.

Uzuntarla mevkisinde D-100 kara yolu üzerinde bulunan bir oto yetkili servisinin otoparkındaki bir araçta bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler otoparktaki diğer midibüs ve otobüslere de sıçradı.

Durumu fark eden bekçinin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülen yangında 4 otobüs, 8 midibüs ve 2 minibüs kullanılamaz hale geldi.


#Kartepe
#Otopark
#yangın
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