Gündem Acillik durumunuz yok denilerek ambulansa alınmayan hasta, ölümden döndü
TRABZON

'Acillik durumunuz yok' denilerek ambulansa alınmayan hasta, ölümden döndü

'Acillik durumunuz yok' denilerek ambulansa alınmayan hasta, ölümden döndü

Trabzon'un Yomra ilçesinde, şiddetli göğüs ağrısıyla fenalaşan Cihani Rıza Üzülmez (46), çağrılan sağlık ekiplerince 'acillik durumunuz yok, polikliniğine başvurun' denilerek ambulanstan indirildi. Aradan geçen 3 dakika sonra yeniden fenalaşan Üzülmez, bu sefer aynı sağlık ekibi tarafından hastaneye kaldırıldı. Akciğerindeki zarda yırtılma olduğu tespit edilen Üzülmez’in şikayeti üzerine sağlık görevlileri hakkında idari soruşturma başlatıldı.

Haber Merkezi DHA
Sağlık ekipleri Cihani Rıza Üzülmez’i ambulanstan indirdi.
Sağlık ekipleri Cihani Rıza Üzülmez’i ambulanstan indirdi.

Sancak Mahallesi’nde oturan Cihani Rıza Üzülmez, 4 Aralık günü sabah saatlerinde şiddetli göğüs ağrısıyla fenalaştı. Eşinin rahatsızlandığını fark eden Zeynep Üzülmez (35), 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, evin önünde kendilerini bekleyen Cihani Rıza Üzülmez’e ambulansta ilk müdahalede bulundu.

  • Sağlık ekipleri iddiaya göre, 'acil bir durumunuz yok, polikliniğe başvurmalısınız' diyerek Cihani Rıza Üzülmez’i ambulanstan indirdi. Bunun üzerine Üzülmez çifti, kendi imkânlarıyla hastaneye gitmek için yola çıktı. Yolda yürüdüğü sırada rahatsızlığı nüksedip, fenalaşan Cihani Rıza Üzülmez, bir anda yere yığıldı.

DHA
Trabzon'un Yomra ilçesinde, şiddetli göğüs ağrısıyla fenalaşan Cihani Rıza Üzülmez (46), çağrılan sağlık ekiplerince 'acillik durumunuz yok, polikliniğine başvurun' denilerek ambulanstan indirildi.

Yeniden fenalaştı

Eşi Zeynep Üzülmez, yeniden telefona sarılarak 112 Acil Servisi'nden yardım talep etti. Bunun üzerine ihbar noktasına en yakın olan ve daha önce adrese gelip, çifti hastaneye getirmeyen ambulans ekibi yönlendirildi.

Rıza Üzülmez, ikinci müdahalesinin ardından Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanedeki kontrollerde Üzülmez’in akciğerindeki zarda yırtılma olduğu tespit edildi. Doktorların müdahalede bulunduğu Üzülmez, Göğüs Cerrahi Servisi'ne kaldırılarak tedaviye alındı

Hasta yakınlarının şikâyeti üzerine sağlık görevlileri hakkında idari soruşturma başlatıldı.

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"Erken gelmesek ölecektim"

Hastanede tedavisi süren Cihani Rıza Üzülmez, sağlık ekiplerinin tavrı karşısında şaşkına döndüklerini belirterek, "Sabah kalbimin hızla çarptığını ve nefes alamadığımı hissettim. Eşime ayakta duramadığımı söyledim. Eşim 112’yi arayarak ambulans istedi. Evimizin önüne indim ve ambulans geldi. Bana 'değerlerin normal gözüküyor, Acillik bir durumunuz yok. Polikinliğe başvurun' diyerek ambulanstan indirdiler.

Aradan 3 dakika geçti yürümeye çalıştım. Bulunduğum yere çöktüm kaldım. Eşim tekrardan acil servisi aradı. Bize farklı bir ambulansın gelmesini talep etti. Yakında başka ambulans olmadığı için aynı ambulansı gönderdiler. Bizi Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirdiler.

  • Doktor bana 'İyi ki erken geldin, yoksa ölecektin' dedi. Belki de erken gelmesek ölecektim. Akciğerimdeki zarda yırtılma olmuş. Yetkililerden rica ediyorum; böyle cahil insanları istemiyoruz. Benim başıma geldi başkalarının başına gelmesin” dedi.

DHA
Zeynep Üzülmez de eşinin ikinci fenalaşmasında çok korktuğu açıkladı.

"'Acillik bir durumunuz yok' diyerek indirdiler"

Yaşananları anlatan Zeynep Üzülmez de eşinin ikinci fenalaşmasında çok korktuğunu anlatarak, "O sabah, fenalaşan eşim için ambulans istedim. Birkaç dakika sonra geldiler ve eşimi ambulansa bindirdiler. İlk muayenenin ardından bize 'Sizin acillik bir durumunuz yok, polikliniğe gitmelisini' dediler. Ben de 'Acil olmazsa sizi çağırmazdık' diye tepki gösterdim. 'Bizim yapabilecek bir şeyimiz yok' deyip bizi ambulanstan indirip gittiler. Biz de kendi imkânlarımızla gitmek istedik. Yolda yürürken eşim yine fenalaşarak yere yığılıp kaldı. Tekrar 112’yi aradım aynı ambulans geldi. Gelen ambulans bizi acil olarak değil de normal hasta gibi taşıdı. Eşimin fenalaştığını görünce çok kortum. Doktor bana 'Tam zamanında geldiniz, biraz daha geç gelseydiniz eşinizi kaybedebilirsiniz' dedi. Sağlıkta ilerledik ama insanlık olarak ilerleyemedik. Şikâyetçi olduk" diye konuştu.

Tutanak tutulup, idari soruşturma başlatıldı

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Trabzon İl Sağlık Müdürü Dr. Hakan Usta, bahse konu sağlık personeline yönelik iddialarla ilgili gerekli tutanakların tutulup, haklarında idari soruşturma başlatıldığını belirtti.

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