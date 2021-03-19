Açılmamak üzere kapatılmalı

MHP 13. Olağan Büyük Kurultayı dün Ankara Spor Salonu’nda gerçekleştirildi. MHP lideri Devlet Bahçeli, katılan tüm delegelerin verdiği 1277 oyla güven tazelediği 13. Büyük Kurultay’da “siyasi kisveye bürünmüş suç örgütü” olarak tanımladığı HDP’nin herhangi bir isimle açılmamak üzere kapatılmasını istedi. 10. kez genel başkan seçilen Bahçeli, kurultayda yaptığı konuşmada özetle şunları söyledi:

Türkiye’yi uçuruma çekmenin adı demokrasi değildir. Üniter milli devletimizi hançerlemek için ittifak kurmak, yakılan ağaçları yakanlarla tekraren dikmek, bölücü milletvekillerinin TBMM’ye gelen fezlekelerinin önüne arkasına bakalım demek siyaset değildir, adamlık değildir. Neyine bakacaksınız fezlekelerin, önünde hukuk, arkasında adalet vardır.

GÜNDEM Yeniden başkanlığa seçilen Bahçeli'den teşekkür konuşması

CHP 5. KOL FAALİYETİDİR

HDP, Türk demokrasisinin çevresini sarmış mayın tarlasıdır. CHP, Türk siyasetine tutunmuş beşinci kol faaliyetidir. İYİ Parti, Türkiye’nin kötülüğüne hizmetkarlık yapan, siparişle kurulan, uzaktan kumandayla kontrol edilen melanet bir projedir. Her muhtarlığa bir özel kalem müdürü atanırsa işsizliğin sona ereceğini cahilce müjdelemiş. Kılıçdaroğlu’na da tavsiyem; aklı varsa kendine saklasın, arayacağı varsa durmasın arasın, cesareti varsa, yüreği yetiyorsa bölücü dostlarına rest çekip tüm bağlarını koparsın. Ey CHP yönetimi, sizin nereniz Türk ki, andımıza sahip çıkacaksınız.

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GÜNDEM MHP Genel Başkanı Bahçeli: CHP kovid gibi mutasyona uğruyor

SEÇİMLER ZAMANINDA

Erken seçim’ diye tutturanlar, ‘erken seçimden başka seçenek kalmadı’ diye yutturmaya çabalayanlar, iyi bilsinler ki, seçimler zamanında yapılacak, Türkiye rotasından çıkmayacaktır. 2023’de yeni bir tarih yazılacak, yeni bir sayfa açılacak, muhkem ümitlerin canlılığıyla dirlik içinde istikbale Cumhur İttifakı’yla ulaşılacaktır.

ADAYIMIZ ERDOĞAN

Cumhur İttifakı’nı arayan Pensilvanya’da değil, Kandil’de değil, muhasım çevrelerin kapılarında değil, başkent Ankara’da, dünyaya Türkçe bakan iradenin sağlam ahlakında bulacaktır. 2023’te Cumhurbaşkanı adayımız bellidir, Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dır.

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'ye tebrik

CHP VE İYİ PARTİ SEÇİMİNİ YAPSIN

HDP, PKK’dır, cinayettir, bölücülüktür, masumlara, çocuklara, gençlere kadınlara ölüm tuzağıdır. CHP seçimini yapmalıdır; sözde Kürdistan projesinin yanında mıdır? Karşısında mıdır? İYİ Parti kararını netleştirmelidir; FETÖ ve PKK’yla kol kola yürümeye devam mı edecektir? HDP, siyasi kisveye bürünmüş suç örgütüdür, herhangi bir isimle açılmamak üzere kapatılması tarihe, millete, adalete ve gelecek nesillere namus görevidir.

OYNAT 00:29 MHP’nin kurultay filminde 15 Temmuz direnişine selam MHP'nin 'İstiklal için birlik, istikbal için dirlik' sloganıyla gerçekleştireceği büyük kurultayın reklam filmi tanıtıldı. Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin Türk bayrağını öptüğü videoda, Bahçeli'nin, 'Birlik varsa düzen vardır, dirlik varsa istikrar vardır. Beka vardır, istikbalin perdelenmesi boşunadır. Milli bekaysa konu, canımızın ne ederi, cananımızın ne değeri, bin defa feda olsun.' ifadelerine yer veriliyor. BiP'te paylaş

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Anayasa stratejik hedefimiz

Bahçeli, “Güçlendirilmiş parlamenter sistem kavramını ilk dile getiren, şu işe bakınız ki, terörist Selahattin Demirtaş’tır. Zillet ittifakının, 'Güçlendirilmiş parlamenter sistem' ezberi; içi boş, günü kurtarmaya dönük taktik bir adımdır. Biz devam edecek reform zincirini samimiyetle destekliyor, üzerimize düşen her sorumluluğu yerine getirmeye hazır olduğumuzu beyan ediyoruz. Bu sürecin sivil, geniş katılımlı, herkesi kapsayan, yeni yönetim sisteminin ruhuna ve dokusuna müzahir bir anayasa ile tahkim ve takviye edilmesi ikinci stratejik hedefimizdir. Ayrıca, Siyasi Partiler Kanunu değiştirilmelidir” dedi.

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AK Parti’den geniş katılım

Kurultay’a AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Erkan Kandemir, Mehmet Özhaseki ve Jülide Sarıeroğlu, BBP Genel Sekreteri Üzeyir Tunç, BBP Genel Başkan Yardımcısı Tevfik Eren, Yeniden Refah Partisi Genel Sekreteri Suat Pamukçu ve DSP Genel Sekreteri Müzeyyen Okur’un yanısıra Türkiye ve dünyadan çok sayıda siyasetçi ve misyon şefi katıldı.

Girişler HES ile

-Kurultayın yapıldığı Ankara Spor Salonu, Türk bayrakları, Atatürk, MHP’nin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş ve Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin posterleri ile süslendi.

-Salonda, ‘İstiklal için birlik’, ‘istikbal için dirlik’, ‘Kazanan Türkiye olacak’, ‘Terörle mücadele andımız milli beka ahdimiz’, ‘Türk gençliği tek yürek büyük Türkiye kutlu dilek’, ‘Safımız belli, tarafımız belirgin sevdamız millettir’, ‘Cumhur İttifakı’nda birlik Türkiye’de dirlik’ afişleri asıldı.

-MHP tarihi boyunca ilk defa bu dönemde 81 il başkanlığı il kongresini tamamladı ve Türkiye’deki bütün iller üst kurulda temsil edildi.

-Kovid önlemleri en üst düzeyde alındı. Tüm delegelerle birlikte salonda bulunan görevlilerin ve misafirlerin testleri tamamlandı.

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-Yaklaşık 5 bin kişinin geldiği kurultaya, delegeler ve davetliler salona HES kodu ile alındı.

-Yapılan testler sonucu testleri pozitif çıkan 36 kişi salona alınmadı.

-Divan Başkanlığı konusunda da bir ilk yaşandı. Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın üst üste üç defa divan başkanı olarak görevlendirilerek bir ilke imza attı.

Erdoğan’dan tebrik

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanlığına yeniden seçilen Bahçeli’yi telefonla arayarak tebrik etti. Erdoğan, Cumhur İttifakı olarak tarihi bir dönemde üstlendikleri önemli sorumlulukla Türkiye’yi her alanda büyütmeye devam edeceklerini ifade etti.

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