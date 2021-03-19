Gündem Açılmamak üzere kapatılmalı
ANKARA

​Açılmamak üzere kapatılmalı: Devlet Bahçeli'den HDP açıklaması

Açılmamak üzere kapatılmalı

MHP lideri Bahçeli, HDP’ye açılan kapatma davası için “Herhangi bir isimle açılmamak üzere kapatılması namus görevidir” dedi. MHP’nin 13. Büyük Kurultayı’nda 1277 oyla yeniden genel başkan seçilen Bahçeli “CHP seçimini yapmalı. Sözde Kürdistan projesinin yanında mıdır karşısında mı? İYİ Parti FETÖ ve PKK’yla kol kola yürümeye devam mı edecek?” diye sordu. Bahçeli, seçimin 2023’te yapılacağını ve adaylarının Erdoğan olduğunu söyledi.

Nur Banu Aras Yeni Şafak
Devlet Bahçeli
Devlet Bahçeli

MHP 13. Olağan Büyük Kurultayı dün Ankara Spor Salonu’nda gerçekleştirildi. MHP lideri Devlet Bahçeli, katılan tüm delegelerin verdiği 1277 oyla güven tazelediği 13. Büyük Kurultay’da “siyasi kisveye bürünmüş suç örgütü” olarak tanımladığı HDP’nin herhangi bir isimle açılmamak üzere kapatılmasını istedi. 10. kez genel başkan seçilen Bahçeli, kurultayda yaptığı konuşmada özetle şunları söyledi:

  • Türkiye’yi uçuruma çekmenin adı demokrasi değildir. Üniter milli devletimizi hançerlemek için ittifak kurmak, yakılan ağaçları yakanlarla tekraren dikmek, bölücü milletvekillerinin TBMM’ye gelen fezlekelerinin önüne arkasına bakalım demek siyaset değildir, adamlık değildir. Neyine bakacaksınız fezlekelerin, önünde hukuk, arkasında adalet vardır.

Yeniden başkanlığa seçilen Bahçeli'den teşekkür konuşması
GÜNDEM
Yeniden başkanlığa seçilen Bahçeli'den teşekkür konuşması

CHP 5. KOL FAALİYETİDİR

HDP, Türk demokrasisinin çevresini sarmış mayın tarlasıdır. CHP, Türk siyasetine tutunmuş beşinci kol faaliyetidir. İYİ Parti, Türkiye’nin kötülüğüne hizmetkarlık yapan, siparişle kurulan, uzaktan kumandayla kontrol edilen melanet bir projedir. Her muhtarlığa bir özel kalem müdürü atanırsa işsizliğin sona ereceğini cahilce müjdelemiş. Kılıçdaroğlu’na da tavsiyem; aklı varsa kendine saklasın, arayacağı varsa durmasın arasın, cesareti varsa, yüreği yetiyorsa bölücü dostlarına rest çekip tüm bağlarını koparsın. Ey CHP yönetimi, sizin nereniz Türk ki, andımıza sahip çıkacaksınız.

MHP Genel Başkanı Bahçeli: CHP kovid gibi mutasyona uğruyor
GÜNDEM
MHP Genel Başkanı Bahçeli: CHP kovid gibi mutasyona uğruyor

SEÇİMLER ZAMANINDA

  • Erken seçim’ diye tutturanlar, ‘erken seçimden başka seçenek kalmadı’ diye yutturmaya çabalayanlar, iyi bilsinler ki, seçimler zamanında yapılacak, Türkiye rotasından çıkmayacaktır. 2023’de yeni bir tarih yazılacak, yeni bir sayfa açılacak, muhkem ümitlerin canlılığıyla dirlik içinde istikbale Cumhur İttifakı’yla ulaşılacaktır.

ADAYIMIZ ERDOĞAN

Cumhur İttifakı’nı arayan Pensilvanya’da değil, Kandil’de değil, muhasım çevrelerin kapılarında değil, başkent Ankara’da, dünyaya Türkçe bakan iradenin sağlam ahlakında bulacaktır. 2023’te Cumhurbaşkanı adayımız bellidir, Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'ye tebrik
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'ye tebrik

CHP VE İYİ PARTİ SEÇİMİNİ YAPSIN

  • HDP, PKK’dır, cinayettir, bölücülüktür, masumlara, çocuklara, gençlere kadınlara ölüm tuzağıdır. CHP seçimini yapmalıdır; sözde Kürdistan projesinin yanında mıdır? Karşısında mıdır? İYİ Parti kararını netleştirmelidir; FETÖ ve PKK’yla kol kola yürümeye devam mı edecektir? HDP, siyasi kisveye bürünmüş suç örgütüdür, herhangi bir isimle açılmamak üzere kapatılması tarihe, millete, adalete ve gelecek nesillere namus görevidir.

MHP’nin kurultay filminde 15 Temmuz direnişine selam
OYNAT 00:29
MHP’nin kurultay filminde 15 Temmuz direnişine selam
MHP'nin 'İstiklal için birlik, istikbal için dirlik' sloganıyla gerçekleştireceği büyük kurultayın reklam filmi tanıtıldı. Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin Türk bayrağını öptüğü videoda, Bahçeli'nin, 'Birlik varsa düzen vardır, dirlik varsa istikrar vardır. Beka vardır, istikbalin perdelenmesi boşunadır. Milli bekaysa konu, canımızın ne ederi, cananımızın ne değeri, bin defa feda olsun.' ifadelerine yer veriliyor.

Anayasa stratejik hedefimiz

Bahçeli, “Güçlendirilmiş parlamenter sistem kavramını ilk dile getiren, şu işe bakınız ki, terörist Selahattin Demirtaş’tır. Zillet ittifakının, 'Güçlendirilmiş parlamenter sistem' ezberi; içi boş, günü kurtarmaya dönük taktik bir adımdır. Biz devam edecek reform zincirini samimiyetle destekliyor, üzerimize düşen her sorumluluğu yerine getirmeye hazır olduğumuzu beyan ediyoruz. Bu sürecin sivil, geniş katılımlı, herkesi kapsayan, yeni yönetim sisteminin ruhuna ve dokusuna müzahir bir anayasa ile tahkim ve takviye edilmesi ikinci stratejik hedefimizdir. Ayrıca, Siyasi Partiler Kanunu değiştirilmelidir” dedi.

AK Parti’den geniş katılım

  • Kurultay’a AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Erkan Kandemir, Mehmet Özhaseki ve Jülide Sarıeroğlu, BBP Genel Sekreteri Üzeyir Tunç, BBP Genel Başkan Yardımcısı Tevfik Eren, Yeniden Refah Partisi Genel Sekreteri Suat Pamukçu ve DSP Genel Sekreteri Müzeyyen Okur’un yanısıra Türkiye ve dünyadan çok sayıda siyasetçi ve misyon şefi katıldı.

Girişler HES ile

-Kurultayın yapıldığı Ankara Spor Salonu, Türk bayrakları, Atatürk, MHP’nin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş ve Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin posterleri ile süslendi.

-Salonda, ‘İstiklal için birlik’, ‘istikbal için dirlik’, ‘Kazanan Türkiye olacak’, ‘Terörle mücadele andımız milli beka ahdimiz’, ‘Türk gençliği tek yürek büyük Türkiye kutlu dilek’, ‘Safımız belli, tarafımız belirgin sevdamız millettir’, ‘Cumhur İttifakı’nda birlik Türkiye’de dirlik’ afişleri asıldı.

-MHP tarihi boyunca ilk defa bu dönemde 81 il başkanlığı il kongresini tamamladı ve Türkiye’deki bütün iller üst kurulda temsil edildi.

-Kovid önlemleri en üst düzeyde alındı. Tüm delegelerle birlikte salonda bulunan görevlilerin ve misafirlerin testleri tamamlandı.

-Yaklaşık 5 bin kişinin geldiği kurultaya, delegeler ve davetliler salona HES kodu ile alındı.

-Yapılan testler sonucu testleri pozitif çıkan 36 kişi salona alınmadı.

-Divan Başkanlığı konusunda da bir ilk yaşandı. Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın üst üste üç defa divan başkanı olarak görevlendirilerek bir ilke imza attı.

Erdoğan’dan tebrik

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanlığına yeniden seçilen Bahçeli’yi telefonla arayarak tebrik etti. Erdoğan, Cumhur İttifakı olarak tarihi bir dönemde üstlendikleri önemli sorumlulukla Türkiye’yi her alanda büyütmeye devam edeceklerini ifade etti.

Vitrinde revizyon

  • Partisinin 2023 kadrosunu belirleyen Bahçeli, 75 kişilik Merkez Yönetim Kurulu’nun yarısına yakınını değiştirdi. Yeni MYK listesinde eski MYK’dan 37 üye yer almadı. Yeni MYK’ya Meclis Grubu’ndan 11 milletvekili girdi.
Abone Ol Google News
Yüzde 25 kazanıp gittiler

Yüzde 25 kazanıp gittiler

Yüksek faiz politikasının kazananı faiz lobileri oldu.
İşte HDP’nin suç karnesi

İşte HDP’nin suç karnesi

​Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı'nın iddianamesinde yer aldı.
Bu operasyonu kim adına çektiniz

Bu operasyonu
kim adına çektiniz

Yüksek faiz kararı, sadece paradan para kazananların ekmeğine yağ sürdü.
İtikat davranışa yansımalı

İtikat davranışa yansımalı

​İstanbul Müftüsü Prof. Mehmet Emin Maşalı sorularımızı yanıtladı.
Açılmamak üzere kapatılmalı

Açılmamak üzere kapatılmalı

​MHP lideri Devlet Bahçeli'den HDP hakkında net çıkış.
Aşıda sıra 60 yaşta

Aşıda sıra 60 yaşta

​Detayları Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaştı.
Suriye'den atılan roketler Kilis'e düştü

Suriye'den atılan roketler Kilis'e düştü

İlk belirlemelere göre olayda yaralanan olmadı.
Dünya futbolunu <br>şoke eden sonuç

Dünya futbolunu
şoke eden sonuç

​'Prestij maçı' dediler, İngiliz devini Avrupa Ligi'nden elediler.

Tarihçi Mehmet Genç hoca 87 yaşında hayatını kaybetti.

​Sağlık Bakanlığı son yirmi dört saati açıkladı.

Başakşehir Belediye Başkanı Kartoğlu: İBB yönetimi bilgievimizin ruhsatını iptal etti
Gündem

Başakşehir Belediye Başkanı Kartoğlu: İBB yönetimi bilgievimizin ruhsatını iptal etti

Geçtiğimiz yılın aralık ayında İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) zabıta ekiplerinin baskın düzenleyip zorla girdiği Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bilgievi'nin kapısına kilit vuruldu. Haberi sosyal medya hesabından duyuran Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, "Bilgievimizin ruhsatını İBB yönetimi iptal etti. Elektrik ve doğalgazı kesilmeye çalışıldı. Hatta yıkım talimatı verildi." ifadelerini kullandı
Tarihçi Mehmet Genç hayatını kaybetti
Hayat

Tarihçi Mehmet Genç hayatını kaybetti

Osmanlı İmparatorluğu'nda devlet, ekonomi ve sosyal hayat alanlarında kıymetli çalışmalara imza atan Mehmet Genç, tedavi gördüğü Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 87 yaşında vefat etti. Ömrünü Osmanlı ile ilgili arşiv belgeleri arasında geçiren Genç, uzun yıllar yaptığı bu araştırmaları 'Osmanlı İmparatorluğunda Devlet ve Ekonomi' adlı kitabıyla taçlandırmıştı.
Ümit Milli Takım’ın aday kadrosu açıklandı: İsviçre'yi bıraktı Türkiye'yi seçti
Spor

Ümit Milli Takım’ın aday kadrosu açıklandı: İsviçre'yi bıraktı Türkiye'yi seçti

2023 UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Grup Elemeleri’nde Hırvatistan ve Sırbistan ile karşılaşacak olan Ümit Milli Futbol Takımı’nın aday kadrosu açıklandı. Kadroda yer alan isimlerden Mohamed Zeki Amdouni dikkat çekti. Annesi Tunuslu babası Türk olan futbolcu İsviçre'de doğmuştu. Genç oyuncu İsviçre genç takımını bırakarak artık Türkiye için oynayacağını açıkladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.