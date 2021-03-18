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POLİTİKA

MHP Genel Başkanı Bahçeli: CHP kovid gibi mutasyona uğruyor

MHP 13. Olağan Büyük Kurultayı, Ankara Spor Salonu'nda yapıldı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli kurultay açılışında konuştu. Bahçeli, CHP ile ilgili olarak ''Tıpkı Covid-19 virüsü gibi zillet de bulaşıcıdır ve mutasyona uğramıştır. Zilletin aşısı da 2023 yılının haziran ayında demokratik vasıtalarla yapılacak ama bu aşı zillete zehir olarak yansıyacaktır'' açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli.
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 13. Olağan Büyük Kurultayı'nda açıklamalarda bulundu.

  • Kurultayda tek aday olan MHP Genel Başkanı Bahçeli, ''Tıpkı Covid-19 virüsü gibi zillet de bulaşıcıdır ve mutasyona uğramıştır. Zilletin aşısı da 2023 yılının haziran ayında demokratik vasıtalarla yapılacak ama bu aşı zillete zehir olarak yansıyacaktır. Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir. Milletin üstünde bir güç yoktur'' dedi.

Konuşmasında erken seçimlere de değinen Bahçeli, ''Erken seçim diye tutturanlar iyi bilsinler ki seçimler zamanında yapılacak, Türkiye rotasından çıkmayacaktır. Cumhur İttifakı'nın tavifsiz kararı budur. 2023'te yeni bir tarih yazılacak, istikbale Cumhur İttifakı ile ulaşılacaktır'' ifadelerini kullandı.

Bahçeli, ''Bize hiç kimse hikaye anlatmasın, bahane ileri sürmesin. Türk milleti zilleti değil zaferi seçecektir. İstiklal için birlik, istikbal için birlik, kazanan Türkiye, kazançlı çıkan da Türk milleti çıkacaktır'' vurgusunda bulundu.

MHP'de kurultay heyecanı
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MHP'de kurultay heyecanı

'2023 ADAYIMIZ BELLİDİR'

2023'te adaylarının belli olduğunu ifade eden Bahçeli, ''Cumhur İttifakı dürüst birlikteliktir. Terör örgütlerine karşı tek yürekle duruş gösteren cumhurun ruh kökü, duruş özüdür. Cumhur İttifakı'nı arayan Kandil'de değil, Pensilvanya'da değil, Ankara'da bulacaktır. Tarihimiz bellidir o da cumhur ittifakıdır. 2023 adayımız bellidir, o muhterem isim Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır'' dedi.

  • Bahçeli ayrıca, ''Kılıçdaroğlu, bir tarafta Türkiye'de can güvenliği yok derken diğer tarafta 10 milyon işsizlik var derken yalan söylemiştir. CHP Genel Başkanı tarlayı bilmez, çiftçimizi konuşur bakkala girmez, marangozu tanımaz, gelin görün ki esnafımızı konuşur, memurlarımızdan bahseder. Sıra CHP'ye oy vermeyenlere gelince hakaretleri sıralamaktan kaçınmaz'' açıklamasında bulundu.

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