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POLİTİKA

Acıyı paylaştılar

Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde PKK’nın saldırısında şehit düşen orman işçilerinin aileleri HDP binası önünde oturma eylemi yapan ailelere destek verdi. Kutbettin Ay, oğlu Ahmet Ay ve arkadaşlarının sadece odun toplamaya gittiğini belirterek, “Bizim ciğerimiz yandı. Neden canımız yanıyor? Başkalarının canı yanmasın artık” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP’yi sorumlu tutarak 3 Eylül’de partinin il başkanlığı binası önüne gelen Diyarbakır annelerinin başlattığı oturma eylemine destek ziyaretleri sürüyor.
Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP’yi sorumlu tutarak 3 Eylül’de partinin il başkanlığı binası önüne gelen Diyarbakır annelerinin başlattığı oturma eylemine destek ziyaretleri sürüyor.

Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde, PKK’lı teröristlerce el yapımı patlayıcı ile düzenlenen saldırıda şehit düşen orman işçilerinin aileleri, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerini ziyaret etti. Dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle 3 Eylül’de, sorumlu tuttukları HDP’nin il binası önüne gelen Diyarbakır annelerinin başlattığı oturma eylemi sürüyor.

KAHROLSUN PKK SLOGANLARI

Kulp ilçesinin Ağaçkorur köyü mevkisinde 12 Eylül’de odun toplamaya giden köylülerin bulunduğu araca PKK’lı teröristlerce el yapımı patlayıcıyla düzenlenen saldırıda şehit düşen Siraç Yıldız, Ömer Yıldız, Abit Yıldız ve Ahmet Ay’ın aileleri, oturma eylemi yapan annelere destek ziyaretinde bulunarak görüşme gerçekleştirdi. Ziyaret esnasında kimi zaman gözyaşlarına hakim olamayan anneler, “Kahrolsun PKK” sloganı attı.

ALLAH BUNLARI YAPANLARI KAHRETSİN

Ahmet Ay’ın babası Kutbettin Ay, anneleri desteklemek amacıyla ziyaret ettiklerini söyledi. Oğlu ve diğerlerinin sadece odun toplamaya gittiğini anlatan Ay, şöyle konuştu: “Bizim ciğerimiz yandı başkalarının ciğeri yanmasın. Neden canımız yanıyor? Başkalarının canı yanmasın artık. 1993’te 3 dayımı yakarak katlettiler. Kayınpederimle birlikte 7 kişiyi bir gecede kurşuna dizerek katlettiler. 1997’de evime baskın yapıp 5 kişiyi katlettiler. Artık yeter, bu acı nereye kadar sürecek. Böbrek hastası eşim halen bu acıyı çekiyor, her iki gözünü kaybetti. 3 kız, 2 erkek çocuğum var. Ahmet gitti. Ahmet daha bekardı, 6 ay önce Şırnak’ta askerlik yapıyordu. Çalışıp annesinin gözlerini tedavi ettirecekti ama şehit oldu. Allah bunları yapanları kahretsin. Bizler yıllardır terör örgütünün hedefindeyiz.” Abit ile Ömer Yıldız’ın kardeşi Münevver Yıldız ise, ailelere destek olmak için geldiklerini belirterek, “Allah bize bu acıyı yaşatanların belasını versin. Yaşama sebebimizi kaybettik.” dedi.

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ARTIK YETER DİYORUZ

Eşi 1994 yılında Kulp ilçesinde PKK’lı teröristlerce katledilen Ziynet Yıldız da, annelere destek olmak için geldiklerini aktardı. Terör örgütü PKK mensuplarının saldırıları sonucu eşi dahil birçok şehit verdiklerini söyleyen Yıldız, son olarak da 12 Eylül’de kuzenlerinin şehit olduğunu dile getirdi. Yıldız, şöyle dedi: “Rabbim haklarını bırakmasın, ‘Kahhar’ ismiyle kahruperişan etsin onları. Çoluk çocuk demeden katlettiler onları. 1994 yılında kayınvalidem 7 aylık hamileyken 6 çocuğuyla şehit edildi. Anneleri desteklemek için geldik, vatanımıza milletimize bağlıyız.”

Acıyı paylaşmak için buradayız

  • İstanbul Din Görevlileri Derneği ile BBP Kadın Kolları üyeleri, dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerini ziyaret etti. Dernek başkanı Metin Kaçar, “Bir insanın en büyük gönül yarası evladıdır. Biz anaların acısına, gözyaşına ortak olmak için geldik” dedi.
  • İstanbul Din Görevlileri Derneği ile Büyük Birlik Partisi (BBP) Kadın Kolları üyeleri, dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerini ziyaret etti. Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP’yi sorumlu tutarak 3 Eylül’de partinin il başkanlığı binası önüne gelen Diyarbakır annelerinin başlattığı oturma eylemine destek ziyaretleri sürüyor.
  • ANNELERE GÜL VERDİLER
  • İstanbul Din Görevlileri Derneği Başkanı Metin Kaçar, dernek üyesi 45 din görevlisiyle aileleri ziyaret ederek, annelere gül dağıttı. Oturma eylemi yapan bir annenin elini öpen Kaçar, burada yaptığı konuşmada, İstanbul’da görev yapan müftülük personelinin selamını annelere getirdiklerini söyledi.
  • 80 MİLYON YANINIZDA
  • Annelerin eylemini sonuna kadar desteklediklerini ifade eden Kaçar, evlatların bir an önce annelere kavuşması temennisinde bulunarak, şöyle konuştu: “Allah, yıllardır göz yaşı döktüğünüz, hasretiyle yandığınız evlatlarınızla sizleri buluştursun. Dinimiz, devletimiz ve şanlı bayrağımız için dik durun, 80 milyon kardeşiniz sizin arkanızda.” BBP Kadın Kolları Genel Başkanı Meryem Ünsal ve kadın kolları üyeleri de anneleri ziyaret ederek, annelere Türk bayrağı hediye etti.

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