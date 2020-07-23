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Gündem Adalarda elektrikli araçların indi bindisi 12 lira
İSTANBUL

Adalar'da elektrikli araçların indi bindisi 12 lira

Faytonun kaldırılmasının ardından, elektrikli araçların kullanılacağı Adalar'da, ücret tarifesi belirlendi. Araçların kullanım ücreti 12 lira olarak belirlendi. Adalar'da daha önce test amaçlı kullanılan araçlar vatandaşlar tarafından beğenilmemişti, ulaşım sıkıntısı yaşanmıştı.

Haber Merkezi DHA
Adalar'da kullanılacak araçların ücret tarifesi 12 lira olarak belirlendi.
Adalar'da kullanılacak araçların ücret tarifesi 12 lira olarak belirlendi.

İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleşen UKOME toplantısında, "Adalarda Kullanılacak Elektrikli Araçların Ücret Tarifelerinin Belirlenmesi" teklifi görüşüldü.

Adalar’da fayton yerine elektrikli araç kullanımı beğenilmedi
GÜNDEM
Adalar’da fayton yerine elektrikli araç kullanımı beğenilmedi

Adakart sahipleri için 3.5 lira

Teklif oy birliğiyle kabul edildi. Buna göre Adalar'da kullanılacak araçların ücret tarifesi 12 lira olarak belirlendi. Öğrenci ve yaşlılar da aynı tarifeden seyahat edecek. Adakart sahipleri için ise bu ücret 3,5 lira olacak.
Toplantıda Adataksinin ücreti de belirlendi.

Adalar’a elektrikli araç geliyor
GÜNDEM
Adalar’a elektrikli araç geliyor

Adalar'da İBB'nin 60 elektrikli araç kullanımı için yaptığı başvuru reddedildi: Büyükada'ya gelen Ekrem İmamoğlu protesto edildi
GÜNDEM
Adalar'da İBB'nin 60 elektrikli araç kullanımı için yaptığı başvuru reddedildi: Büyükada'ya gelen Ekrem İmamoğlu protesto edildi
  • Ada sakinleri için taksimetre 5 liradan açılacak ve kilometre başı 3,10 lira eklenecek. Bu rakam turistler için 15 lira açılış, 12 lira ise kilometre başı olarak kararlaştırıldı.

Adalar'da faytonun yerini elektrikli araç alacak
EKONOMİ
Adalar'da faytonun yerini elektrikli araç alacak

Adalar'da skandala dönüşen ulaşım sorunu: Kaçak elektrikli faytonlarla yolcu taşıdılar
FOTOĞRAF 8
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi tarafından geçtiğimiz Ocak ayında alınan karar ile birlikte Adalar'da faytonlar ile ulaşım kaldırılmıştı. Faytonlar yerine ise Adalar dizaynına uyumlu elektrikli araçların kullanılmasını kararlaştırılmıştı. Ancak yaz ayları başında hizmet vermeye başlaması planlanan elektrikli araçların henüz Adalar'a gelmemesi nedeniyle bu günlerde ulaşım hizmeti bulunmuyor.
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İskeleye gelenler Adalar'ın uzak noktalarına gitmek istediklerin de ise ulaşım aracı sıkıntısı yaşıyorlar. 1 Haziran'da başlayan normalleşme süreci kapsamında sokağı çıkma yasağının kaldırıldığı ilk hafta sonunda Büyükada'ya gelenler ulaşımlarını yasak olmasına rağmen Tuk-tuk denilen elektrikli araçlarla sağladı.
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Günlük kaçak taşımacılık yapanların 25 lira ile 50 lira arasında fiyat aldıklarını belirten Mehmet Gürhan, Elektrikli araç ile insan taşıyarak günlük para alanlar ve aylık para alanlar var. Nedir bu, kiliseye götürüyor, pazara götürüyor, denize götürüyor, eğlence yerlerine götürüyor ve ada turu yaptırıyor. Benim duyduğum kadarıyla mesela günlük bir turu 25 liraya götüren var, 50 liraya götüren var. Aylık 500 lira alan ve bin lira alanlar da var dedi.
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Adalar'da faytonların yasaklanmasından sonra kullanılacak elektrikli araçların henüz adaya gelmemiş olmasına rağmen araçların yollarda gidebileceği alanlar mavi şeritler ile boyandı. Ayrıca adanın çeşitli noktalarına duraklar, vatandaşların araçlara bineceği noktalar belirlendi.
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Adalar'da skandala dönüşen ulaşım sorunu: Kaçak elektrikli faytonlarla yolcu taşıdılar
Faytonların kalkması nedeniyle, Adalar'a bu hafta sonu gelenler ulaşım sıkıntısı yaşadı. Ulaşım boşluğu ise kaçak yapılan elektrikli araç seferleri ile gideriliyor. Elektrikli faytonlar için yollarda şeritler çizilmeye başlandı.

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