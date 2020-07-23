Adalar'da elektrikli araçların indi bindisi 12 lira

Günlük kaçak taşımacılık yapanların 25 lira ile 50 lira arasında fiyat aldıklarını belirten Mehmet Gürhan, Elektrikli araç ile insan taşıyarak günlük para alanlar ve aylık para alanlar var. Nedir bu, kiliseye götürüyor, pazara götürüyor, denize götürüyor, eğlence yerlerine götürüyor ve ada turu yaptırıyor. Benim duyduğum kadarıyla mesela günlük bir turu 25 liraya götüren var, 50 liraya götüren var. Aylık 500 lira alan ve bin lira alanlar da var dedi.