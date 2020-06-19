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Gündem Adalarda İBBnin 60 elektrikli araç kullanımı için yaptığı başvuru reddedildi Büyükadaya gelen Ekrem İmamoğlu protesto edildi
İSTANBUL

Adalar'da İBB'nin 60 elektrikli araç kullanımı için yaptığı başvuru reddedildi: Büyükada'ya gelen Ekrem İmamoğlu protesto edildi

Adalar Kaymakamlığı, İBB'nin 60 elektrikli araç kullanımı için yaptığı başvuruyu Karayolları Trafik Kanunu'na uyulmadığı gerekçesiyle reddetti. Ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, araçların test sürüşü için bugün Büyükada'yı ziyaret etti. İmamoğlu, faytonların kaldırılması ve araçların adaya getirilmesi nedeniyle kalabalık bir grup tarafından protesto edildi.

Haber Merkezi DHA
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu elektrikli araçların test edilmesi için bu sabah Büyükada'ya gitti.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu elektrikli araçların test edilmesi için bu sabah Büyükada'ya gitti.

Adalar Kaymakamlığı, İBB'nin 60 elektirikli araç kullanımı için yaptığı başvuruyu Karayolları Trafik Kanunu'na uyulmadığı gerekçesiyle reddetti. Adalar'da faytonların kaldırılmasının ardından elektrikli araçların kullanılmasına karar verilmişti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da elektrikli araçların test edilmesi için bu sabah Büyükada'ya gitti. Ancak Adalar Kaymakamlığı elektrikli araçların testine ve kullanılmasına için verilmediğini açıkladı.

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BAŞVURU UYGUN GÖRÜLMEDİ

Adalar Kaymakamlığı'nca, 15 Haziran'da elektrikli araçların kullanımı için başvuran İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri Müdürlüğü'ne verilen cevapta, "Araçların 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 20/1 (Tescili zorunlu ve ilk tescili yapılacak olan aracın satın alma veya gümrükten çekme tarihinden itibaren üç ay içinde tescili için; hurdaya çıkarılma halinde çıkarılış tarihinden itibaren bir ay içinde tescilinin silinmesi için; yazılı olarak ilgili tescil kuruluşuna başvurmak) ve 91 (zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırmak) maddelerinde istenilen belgelerinin bulunmamasından dolayı sahada teknik kontrollerinin yapılması, araçların çalışacağı güzergahların belirlenmesi ve test sürüşlerinin yapılması için istenen izin Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince uygun görülmemiştir" denildi.

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PARA CEZASI VE TRAFİKTEN MEN

Cevap yazısında "İlgili mevzuat gereği zorunlu belgelerle birlikte müracaatınız halinde talebiniz değerlendirmeye alınacak olup ilgili belgeler olmadan araçların trafiğe çıkması durumunda Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerince idari para cezası uygulanacağı ve araçların trafikten men edileceği husununu bilgilerinize arz ve rica ederim" denildi.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu katıldığı canlı yayında CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'nın İBB'nin T3 Vakfı'na 41 milyon lira destek verdiği iddialarını yalanladı.

Test sürüşü için Büyükada'ya gelen İmamoğlu'na protesto

  • Faytonların kaldırılması sonrası adalarda toplu ulaşım elektrikli araçlarla sağlanması planlanıyor. Araçlar geçtiğimiz hafta adalara getirilmişti. Araçların test sürüşü için İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Büyükada'yı ziyaret ediyor. Sabah saatlerinde Büyükada'ya gelen İmamoğlu, Adalar Belediyesi'ne girişi sırasında bir grup tarafından protesto edildi. Atların adada kalmasını isteyen grup çeşitli pankartlar açtı. Otobüs istemediklerini dile getiren vatandaşlar çok sayıda atın birkaç aylık süreçte ahırlarda öldüğünü belirtti.

"275 AİLE PERİŞAN OLDU"

Faytonculuk yapan bir kişi, Adalar Belediyesi'ne girişi sırasında Ekrem İmamoğlu'na seslendi. İmamoğlu ile görüşen vatandaş, "Ekmeğimiz elimizden alındı, 275 aile burada perişan oldu. Ufak tefek sabıkası olanları da işe almıyorlar. Ben faytonumu istiyorum. Benim 6 çocuğum var. Çocuğumun rızkını istiyorum. İllegal bir iş var" şeklinde konuştu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Fayton meselesi şu an kapandı" yanıtını verdi.

DHA
Elektrikli araçların açılışı için Büyükada’ya gelen Ekrem İmamoğlu protesto edildi.

"ATLAR BURADA 6 AYDIR HAPSEDİLİYOR"

Atların adalarda kalmasını isteyen Zeynep Alpak ise, "İBB'nin elinde kendi açıkladığı rakamlarla Mart ayında 203 tane at öldü. Çünkü atlar hapsediliyor. Atların hayatının devamını istiyoruz. Atların korunmasını istiyoruz. Otobüs istemiyoruz. Sırf otobüs gelsin diye atlara bakmadılar ve düzeltmediler sistemi. Sistemi kaldırırken atlara ne olacak diye sormuyorlar. Atlar burada 6 aydır hapsediliyor" şeklinde konuştu.


İBB ekipleri Beyoğlu Belediyesi'nin maske ve dezenfektan stantlarını vinçle söktü
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İBB ekipleri Beyoğlu Belediyesi'nin maske ve dezenfektan stantlarını vinçle söktü
İBB ekipleri Beyoğlu Belediyesine ait maske ve dezenfektan stantlarını kaldırdı. Beyoğlu Belediyesinden yapılan açıklamada '45 günden bu yana toplum sağlığı için istiklal caddesi üzerinde kurduğumuz, maske ve dezenfektan dağıtımı yaptığımız stantlar dün gece İBB ekipleri tarafından zorla sökülmüştür. Tramvay seferleri için engel teşkil ettiği gerekçesi ile daha önce yaptıkları bildirimin gereğini yapmamıza, devam eden tramvay seferlerine engel ve tehlike teşkil etmemesine rağmen stantlarımız iş makineleri ve zabıta ekipleri ile zorla sökülerek götürülmüştür' ifadelerine yer verildi.



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