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İSTANBUL

Adalar’da fayton yerine elektrikli araç kullanımı beğenilmedi

Adalar'da faytonlar artık kullanılmayacak. Faytonların yerine hem gezi hem de ulaşım amacıyla kullanılacak elektrikli araçların bir kısmı Büyükada’da görüntülendi. Adada esnaflık yapan Mesut Yalçın "Yeni araçları gördüm ama beğenmedim. Fayton gibi olabilirdi. İstanbul’daki İETT otobüsleri gibi olmuş” diye konuştu. Murat Horman ise “Adaya yakışır daha nostaljik olması gerekirdi” dedi.

Haber Merkezi DHA
Adalarda otobüsler yerlerini aldı.
Adalarda otobüsler yerlerini aldı.

Adalar'ın simgesi haline gelen faytonlar yerine kullanılacak elektrikli araçların bir kısmı Büyükada’ya getirildi. 4 ve 14 kişilik olmak üzere iki tip elektrikli araçların önümüzdeki cuma günü hizmete girmesi bekleniyor. Araçların bulunduğu depo ve kullanılacak olan şeritler havadan da fotoğraflandı.

DHA


Adalar’da bir devir sona eriyor. Adalar’ın simgesi olan faytonlar artık kullanılmayacak. Faytonların yerine hem gezi hem de ulaşım amacıyla kullanılacak elektrikli araçların bir kısmı Büyükada’da görüntülendi. 4 ve 14 kişilik olmak üzere iki tip araç Adalar’da hizmet verecek. Araçlar ücreti için toplu ulaşımda kullanılan İstanbulkart geçerli olacak. Kullanılacak elektrikli araçlar için ada içerisinde trafik tabelalarının asıldığı ve kullanılacak şeritlerin belirlendiği görüldü.

“ADAYA YAKIŞIR DAHA NOSTALJİK OLMASI GEREKİRDİ”
Büyükada'da vatandaşlardan bazıları uygulamadan memnun. Bazılarıysa yeni elektrikli araçların adanın ruhuna uygun olmadığını belirtiyor. Murat Horman, “Daha otantik olabilirdi. Yurt dışında daha çok faytona benzer olanlarını görmüştüm. Belki ileride gelir bilemiyoruz. Şu an ada çok temiz memnunuz ama adaya yakışır daha nostaljik olması gerekirdi” dedi.

DHA


ESNAF YALÇIN:BEĞENMEDİM
Adada esnaflık yapan Mesut Yalçın ise, “Fayton yıllardan beri adanın simgesi. Ulaşım için kullanılması doğru değil tabii. Hayvanlar buna cevap veremiyor. Belli bir sayıda tutabilirlerdi bunları. Dünyanın her yerinde bu var. 'Kontrol edemiyoruz, denetleyemiyoruz yasaklayalım sorun ortadan kalksın' gibi bir durum oldu. Yeni araçları gördüm ama beğenmedim. Fayton gibi olabilirdi. İstanbul’daki İETT otobüsleri gibi olmuş” diye konuştu.
“FAYTON TARAFINDA CİDDİ SIKINTI VARDI”
Bir başka esnaf Tolga Çevlik de, “Fayton tarafında ciddi sıkıntı vardı. Onu toparlamak bu saatten sonra çok zordu bence. Araçlar gelmeden de bilemeyiz. Biraz önyargılıyız toplumuz. Yakışmıyor demek için erken. Belki 10-15 tane fayton bırakılabilirdi ama elektrikli araca ihtiyaç vardı. Doğru bir düzenleme yapılırsa sağlıklı olur” dedi.
Araçların bulunduğu depo ve kullanılacak olan şeritler havadan da fotoğraflandı.

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