Gündem Adalardaki faytonlar İBBye geçti Plaka başına 300 bin lira ödenecek
İSTANBUL

Adalar'daki faytonlar İBB'ye geçti: Plaka başına 300 bin lira ödenecek

İBB meclisi Adalar'daki tescilli fayton plakalarının İBB'ye geçmesini onayladı. İBB, Adalar'daki 277 tescilli fayton plakasını plaka başına 300 bin lira ödeyerek alacak.

Haber Merkezi DHA
İBB, Adalar'daki fayton ve atları kamulaştırma kararı aldı.
İBB, Adalar'daki fayton ve atları kamulaştırma kararı aldı.

İBB'nin Pazartesi günü yapılan Ocak ayı ilk meclis toplantısında Adalar'da toplu taşımacılıkta kullanılan at ve araçlarıyla birlikte tescilli fayton plakalarının satın alınmasıyla ilgili Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'nün teklifi görüşülmüştü. Görüşmenin ardından teklif, ilgili komisyona gönderildi.

Büyükada'da baygınlık geçiren atı zorla kaldırmaya çalıştılar
OYNAT 00:39
Büyükada'da baygınlık geçiren atı zorla kaldırmaya çalıştılar
Büyükada'da faytonu çeken at bitkin düşerek yere yığıldı. Faytoncu ise yere yığılan atı çekerek zorla kaldırmaya çalıştı.
O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.


Plaka başı 300 bin ödenecek

  • Komisyon raporu bugün İBB meclisinde gündeme geldi. Rapora göre İBB, Adalar'daki 277 tescilli fayton plakasını plaka başına 250 bin lira ödeyerek alacaktı. Meclis'te yapılan görüşme sırasında miktarın plaka başına 300 bin liraya yükseltilmesi teklif edildi. 300 bin liralık teklif oy birliğiyle onaylandı.
  • Kararda ayrıca Adalar'daki ulaşımın UKOME tarafından belirlenecek sayıda elektrikli araçla yapılması da belirtildi.
Faytonlar İBBye geçti

Faytonlar İBB'ye geçti

​Plaka başına 300 bin lira ödenecek.
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