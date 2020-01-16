Adalar'daki faytonlar İBB'ye geçti: Plaka başına 300 bin lira ödenecek

İBB'nin Pazartesi günü yapılan Ocak ayı ilk meclis toplantısında Adalar'da toplu taşımacılıkta kullanılan at ve araçlarıyla birlikte tescilli fayton plakalarının satın alınmasıyla ilgili Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'nün teklifi görüşülmüştü. Görüşmenin ardından teklif, ilgili komisyona gönderildi.

OYNAT 00:39 Büyükada'da baygınlık geçiren atı zorla kaldırmaya çalıştılar Büyükada'da faytonu çeken at bitkin düşerek yere yığıldı. Faytoncu ise yere yığılan atı çekerek zorla kaldırmaya çalıştı.

O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Plaka başı 300 bin ödenecek