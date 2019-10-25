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POLİTİKA

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül: Terörist Mazlum Kobani ABD'ye girdiğinde iade edilmeli

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül: Terörist Mazlum Kobani ABD'ye girdiğinde iade edilmeli

Adalet Bakanı Gül, YPG'li terörist Mazlum Kobani hakkında çıkarılan kırmızı bültenle ilgili olarak, "Kırmızı bülten çıkarıldı. Bu bülten 196 ülkede geçerli. Dün tekrar ABD'ye bir kez daha iletildi. Bu kişiyle ilgili ABD'ye girmesi halinde yakalanıp Türkiye'ye iadesi gerekmektedir" dedi.

Haber Merkezi IHA
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül açıklamada bulundu.
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül açıklamada bulundu.

Şanlıurfa’nın Suriye sınırındaki Akçakale ilçesinde hakim ve savcılarla toplantı yapan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, ABD’ye, Mazlum Kobani kod adlı terörist Şahin Ferhat Abdi’nin ABD’ye girdiğinde yakalanarak Türkiye’ye iade edilmesi konusunda çağrıda bulundu.

Akçakale’de hakim ve savcılarla yaptığı toplantının ardından gazetecilere açıklamada bulunan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, gazetecilerin Mazlum Kobani ile ilgili sorularına cevap verdi.

Kırmızı bülten uygulamasını hatırlatan Gül, "Terör elebaşıyla ilgili yargı makamlarında yakalama, tutuklama kararı çıkarıldı. Kırmızı bülten çıkartıldı. 196 ülkede geçerlidir. ABD de bu kırmızı bülten uygulamasına anlaşmaya dahil olan ülkelerdendir. Tekrar dün Bakanlığımız tarafından İçişleri Bakanlığı üzerinden ABD’ye muhataplarına tekrar iletilmiştir. Bu kişiyle ilgili hiçbir şekilde ABD birmeyşik devletlerinin temasa geçmemesi, ABD’ye girmesi halinde ise kırmızı bültenle arandığı ve hakkında yakalama kararı olması nedeniyle yakalanıp, Türkiye’ye iade edilmesi gerekmektedir. Bu konudaki hatırlatmalar dün de yapılmıştır, zaten hakkında karar vardır. ABD’nin. hem kırmızı bülten anlaşması hem uluslararası suçluların karşılıklı iadesi ile ilgili sözleşme kapsamında ABD’nin bu terör elebaşını, yöneticisini, Türkiye’ye iadesi gerekmektedir" diye konuştu.

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