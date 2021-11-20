Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: Türkiye'de ciddi bir muhalefet sorunu var

Çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Erzurum'a gelen Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti İl Başkanlığında açıklamalarda bulundu.

"Elbette yapılacak çok işimiz var"

Gül, Erzurum'un istiklalin ve istikbalin yol haritasının çizildiği bir şehir olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Erzurum, AK Parti kurulduğu günden beri sayın Cumhurbaşkanımıza çok büyük destek, omuz ve güç vermiştir. Erzurum, daima milli iradenin ve AK Parti'nin yanında oldu. Biz Allah'ın rızası, milletin duası anlayışıyla siyasetini yapan bir hareketiz. Türkiye'de AK Parti milletin kurduğu bir partidir. AK Parti'yi millet iktidara getirmiştir, AK Parti de milleti iktidara getirmiştir. 2002'den itibaren Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hükümetlerimiz milletimizin önündeki ekonomik, özgürlük ve diğer alanlarda her engeli ortadan kaldırmak için mücadele etti ve bu mücadeleyi de büyük bir başarıyla sürdürüyoruz. Elbette yapılacak çok işimiz var."

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Herkesin kalan sorunlarını çözecek partinin AK Parti olduğuna değinen Gül, vatandaşların sorunlarına gözlerini yumamayacaklarını ve görmezden gelemeyeceklerini söyledi.

Gül, bugüne kadar olan sorunları çözdüklerini ve bugünden sonra da çözerek yollarına devam edeceklerini aktararak, şunları kaydetti:

"Türkiye, eski Türkiye'nin birçok alandaki vesayetini AK Parti ile sona erdirdi. Özgürlükler önündeki engelleri kaldırdık ve vesayetle mücadele ettik. Tüm bu mücadeleleri yaparken her bakımdan gayretlerimizi sürdürdük. Türkiye'de başı açık ya da kapalı olsun insanların kılık kıyafetine karışıldığı, düşüncesine ve yaşam tarzına müdahale edildiği bir dönemden isteyen istediği gibi inanır, inandığı gibi de yaşar anlayışına AK Parti getirdi. Biz bunu bir anayasa güvencesi altına alalım dediğimizde de bundan 10 yıl önce Anayasa Mahkemesi, 411 kişi anayasa değişikliği yapmasına rağmen orada yargısal aktivizm devreye girdi ve bu iptal edildi. Halen önümüzde özgürlükler alanında yapmamız gereken işler ve atmamız gereken adımlar var. Yeni anayasa da dahil olmak üzere milletimizin özgürlüklerini daha da güvence altına alacak çalışmalar yapmamız lazım."

"Polemiklerle, tehditlerle, suni gündemlerle milletimizin işi yok"

Gül, Türkiye'nin önünün aydınlık olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Türkiye'de CHP zihniyetinin ülkemizi getirmiş olduğu eski Türkiye tablosunu milletimiz unutmuş değildir. Polemiklerle, tehditlerle, suni gündemlerle milletimizin işi yok. Milletimiz ekmeğini, özgürlüğünü artıran ve daha da artıracak olan, sorunlarının farkında olup bu sorunları çözecek olan AK Parti ile yine yoluna devam etme kararlılığındadır. Onun haricinde Türkiye'de gerçekten tutarlı, ciddi bir muhalefet sorunu vardır. Türk demokrasisinin en önemli sorunu ciddi bir muhalefet sorunu ile karşı karşıya olmasıdır. Projesi, vizyonu ve gelecek tasavvuru olmayan bu muhalefetin halini milletimiz çok iyi bilmektedir. Biz bu meseleleri de bu anlamdaki siyasi tarzını da polemiğe düşmeden, çekişmelere girmeden bizim milletimize verdiğimiz sözler var."

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Vatandaşların temel hak ve özgürlüklerini güçlendirmeye yönelik hedeflerinin olduğunu anlatan Gül, şunları kaydetti:

"3600 ek gösterge, asgari ücretlimizin geçim meselesi, vatandaşlarımızın temel hak ve özgürlüklerini daha da güçlendirme gibi hükümetimizin ve partimizin önünde hedefler var. Bu hedefleri hep birlikte gerçekleştirmiş olacağız ve yolumuza devam edeceğiz. 2023'e doğru giderken muhalefetin tek bir derdi var. Ülkemizi daha iyi bir yere getirme, daha iyi projelerle Türkiye'yi yeni yüz yıla taşıma projeksiyonu yok. Tayyip Erdoğan ve AK Parti karşıtlığından başka hiçbir vizyon ve projeyi göremiyoruz ama onlar ne yaparlarsa yapsınlar bu seçimin galibi milletimiz olacaktır ve 2023'te milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan yeniden Cumhurbaşkanı olacaktır."

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