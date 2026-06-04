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Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten 'süresiz nafaka' açıklaması: Kıymetli buluyoruz

Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten 'süresiz nafaka' açıklaması: Kıymetli buluyoruz

12:114/06/2026, Perşembe
G: 4/06/2026, Perşembe
DHA
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Adalet Bakanı Gürlek'ten 'süresiz nafaka' açıklaması geldi.
Adalet Bakanı Gürlek'ten 'süresiz nafaka' açıklaması geldi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Anayasa Mahkemesinin, Türk Medeni Kanunu’ndaki 'süresiz nafaka' düzenlemesine ilişkin verdiği iptal kararını adalet ve hakkaniyet ilkeleri adına son derece kıymetli buluyoruz." dedi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, X hesabından, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM), boşanan eşe süresiz nafaka ödenmesine ilişkin düzenlemeyi iptal etmesiyle ilgili değerlendirmede bulundu.

Gürlek, "Boşanma sonrası süreçlerde hem tarafların haklarını koruyacak hem de toplumsal huzuru ve aile kurumunun saygınlığını zedelemeyecek, dengeli ve adil bir modelin inşası öncelikli gündem maddelerimizden biriydi." ifadelerini kullandı.

"Son derece kıymetli buluyoruz"

"Vatandaşlarımızdan gelen yoğun talepler ve sahadaki uygulamalar doğrultusunda, bu konu zaten hazırlıklarına titizlikle katkı sunduğumuz Yargı Paketi’nin en temel konu başlıklarından birini oluşturmaktaydı." diyen Gürlek, şunları kaydetti:

"Bu çerçevede Anayasa Mahkemesinin, Türk Medeni Kanunu’ndaki "süresiz nafaka" düzenlemesine ilişkin verdiği iptal kararını adalet ve hakkaniyet ilkeleri adına son derece kıymetli buluyoruz.

AYM’nin tanıdığı yasal süreci de dikkate alarak; bir tarafı ömür boyu adil olmayan bir yükümlülük altında mağdur etmeyen, hakkaniyete uygun yeni yasal düzenlemeyi yüce Meclisimizin takdirine sunacağız.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı’nı adaletin ve toplumsal huzurun yüzyılı kılmak adına reform adımlarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz."

#Akın Gürlek
#Nafaka
#Anayasa Mahkemesi
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