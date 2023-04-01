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Adalet Bakanı Bozdağ'dan Akşener'e çağrı: Sayın Cumhurbaşkanımızdan özür dilemeli

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığına yapılan itirazlarla ilgili yaptığı açıklamada, "YSK'nın kararı anayasamıza uygun doğru bir karardır. Açık, net ve tartışmasız kararı bile bile Anayasa Mahkemesi'ne taşımak beyhude bir çabadır" ifadelerini kullandı. İYİ Parti binasına ateş açılmasından dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef gösteren Akşener'e çağrıda bulunan Bozdağ, "Kimse bir şey bilmiyor, ortada fail yok. Akşener yaptıranı biliyormuş gibi, sayın Cumhurbaşkanımızı ve partimizi hedef gösteren açıklamalar yaptı. Bu kabul edilebilir değildir. Akşener Cumhurbaşkanımızdan özür dilemeli" dedi.

13:32 . 1/04/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Bakan Bozdağ'dan Akşener'e tepki.

Bakan Bozdağ'dan Akşener'e tepki.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığına yapılan itirazlarla ilgili yaptığı açıklamada, "YSK'nın kararı anayasamıza uygun doğru bir karardır. Açık, net ve tartışmasız kararı bile bile Anayasa Mahkemesi'ne taşımak beyhude bir çabadır." ifadelerini kullandı.

Bakan Bozdağ'ın açıklamalarından satır başlıkları:

YSK'nın kararı anayasamıza uygun doğru bir karardır. YKS kararları ne AYM'ye ne de diğer yargı mercilerine taşınır. Bu başvurular hep reddedilmiştir. Açık net tartışmasız kararı bile bile Anayasa Mahkemesi'ne taşımak beyhude bir çabadır. Bundan sonra meydanlarda demokratik bir rekabet yapalım. Milletimiz kimi istiyorsa cumhurbaşkanını seçecektir, kimse engel olamayacaktır.

Kılıçdaroğlu'nun seccadeye ayakkabıyla basması

Tek kişilik bir namazgahtır, temiz olması gerekmektedir. kimse ayakkabıyla basıp onu kirletemez. Bizim toplumumuzun medeniyet değerlerine, Müslümanların sembollerine çok büyük bir saygısızlıktır. Sayın Kılıçdaroğlu'nun zihniyeti bizim için çok yadırgayıcı olmadı. Başörtüsüne bir metrekarelik bez parçası diyen, üniversitelere girilmesinin önüne geçmeye çalışan, kamuda başörtülü kadınlarına karşı çıkan birinin bunu yapması biziz şaşırtmadı. Bu zihniyet geçmişten günümüze CHP zihniyeti, bilindik bir zihniyettir. Kılıçdaroğlu'nu kınadığımı buradan bildirmek isterim.


İYİ Parti Binasına ateş açılması

Kimse bir şey bilmiyor, ortada fail yok. Akşener yaptıranı biliyorlarmış gibi, o kabuller üzerinden sayın Cumhurbaşkanımızı ve partimizi hedef gösteren açıklamalar yaptılar. Kabul edilebilir değildir. Atılan iftiralara, delillere dayanmadan hareket etmek siyasi partilerin genel başkanlarına yakışmaz. Partimizi hedef alan imalarda bulunan sayın Akşener, eminim utanmışlardır, pişman olmuşlardır. Sayın Akşener'i cumhurbaşkanımızdan özür dilemeye davet ediyorum dilemezse bunu millete nasıl hesap verecek biz de merak ediyoruz.


İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığına silahlı saldırı: AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe geçmiş olsun ziyaretinde bulundu
İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığına silahlı saldırı: AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe geçmiş olsun ziyaretinde bulundu

Zeytinburnu'nda bulunan İYİ Parti İl Başkanlığına silahla ateş açıldı. İl başkanlığının camlarına iki kurşun isabet ettiği belirlendi. Sabah binaya gelen görevliler camdaki kurşun izini görünce durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis inceleme başlattı. Yapılan incelemede il başkanlığının camlarına 2 kurşun isabet ettiği belirlendi. Polisin incelemesi sürerken saldırganı yakalamak için çalışmanın devam ettiği kaydedildi. AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığına geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Kabaktepe, "saldırı derin şekilde bizi üzdü. Üzüldüm ifadesi yetersiz kalıyor, kınıyorum. Meral Hanım'a geçmiş olsun dileklerimi ilettim." ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu’dan İYİ Parti binasına açılan ateşten Erdoğan'ı sorumlu tutan Akşener’e tepki: Siyasi fırsatçılık
Bakan Soylu’dan İYİ Parti binasına açılan ateşten Erdoğan'ı sorumlu tutan Akşener’e tepki: Siyasi fırsatçılık

Masada yaşanan krizin ardından oyları dibe vuran İYİ Parti, şüpheli bir provokasyonla yeniden kendini gündeme getirdi. İYİ Parti İstanbul İl binasına ateş açıldı. Emniyet ekipleri, titiz bir çalışma başlatırken, Akşener'in saldırıdan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sorumlu tutmasına tepkiler gecikmedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, polis ekiplerinin titizlikle tahkikat başlattığını ve olayın failinin araştırıldığını belirterek, "Olayı aydınlatmak için Polisimiz tahkikat yapmaktadır. Ancak olayın nedeni belirlenmeden husumet yöneltmek hem provokasyon hem de bu menfur olay üzerinden siyasi fırsatçılık yaymaktır" ifadelerini kullandı.




#bekir bozdağ
#kemal kılıçdaroğlu
#ankara
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