İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığına kimliği belirsiz kişiler tarafından ateş açıldı. Kurşun, il başkanlığında bulunan kafe bölümündeki bir koltuğa isabet etti. E-5 tarafından gelen kurşunla ilgili çalışmalar başladı.

İstanbul Valiliği'nden açıklama

İstanbul Valiliği’nden söz konusu saldırıyla ilgili açıklama geldi. “Bugün saat 11.00 sıralarında İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı görevlilerince Zeytinburnu İlçesi’nde bulunan İl Başkanlığı binasına mermi isabeti olduğu ihbar edilmiştir. Yapılan ihbar üzerine; ivedilikle İl Emniyet Müdürlüğü uzman ekipleri olay yerine sevk edilerek, inceleme çalışmaları başlatılmıştır. Elde edilen ilk tespitlere göre, İl Başkanlığı binası ile yanındaki iş merkezi binasına mermi isabeti olduğu tespit edilmiştir” denilen açıklamada, “Konuyla ilgili tahkikat başlatılmıştır” denildi.









Çok sayıda ekip sevk edildi

İstanbul Merter’de bulunan İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı’nın kurşunlandığı bildirildi. Gazeteci Aytunç Erkin, Twitter hesabından, kurşunlanan binanın fotoğrafını paylaştı. Erkin, “Merter’deki binada polis incelemelerde bulunuyor” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İYİ Parti Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan’ın Twitter paylaşımına göre, olay yeri inceleme ekipleri araştırmalarına devam ediyor.





İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığımız kimliği belirsiz kişiler tarafından kurşunlandı.

Olay yeri inceleme ekipleri araştırmalarına devam ediyor. pic.twitter.com/Zha3gwp6X8 — İbrahim ÖZKAN (@ibrahim_ozkan61) March 31, 2023









Kurşun koltuğa saplandı

Saldırıda binanın penceresine kurşun isabet etti. Merter'deki binada polis incelemeleri devam ettiği sırada silahtan çıkan kurşunun ana giriş kapısındaki kafeteryalar bölümünde bulunan bir koltuğa saplandığı da ortaya çıktı.









AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe Akşener'i ziyaret etti

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, silahlı saldırı düzenlenen İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı’nı ziyaret etti. Kabaktepe, şunları söyledi:





“Hakikaten çok müessif bir hadise. Şiddetli bir şekilde kınadığımızı ifade etmek istiyorum. Amasız ve fakatsız, bu ve benzeri terör hadiselerinin, şiddet hadiselerinin karşısında durmaya devam etmemiz lazım, devam edeceğiz. Bugün İYİ Parti’mize İstanbul’da gerçekleştirilen bu terör saldırısı, hain saldırı hakikaten en derin bir şekilde hepimizi üzdü. Üzüldük kelimesi ile ifade etmek yetersiz kalıyor. Hem demokrasimize hem birliğimize, hem kardeşliğimize, demokrasi hayatımızın varlığının göstergesi olan partilerimize bu ve benzeri saldırıları en şiddetli şekilde kınıyoruz. Bunu kınamanın ötesinde; bunu hem davranışlarımızla hem sözlerimizle kınamaya devam edeceğiz.













Sayın Genel Başkan Meral Hanım da yukarıdaydı, geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Tüm İYİ Parti camiasına, milletimize geçmiş olsun diliyorum. Umarım en kısa sürede, bu hain saldırıyı gerçekleştirenler, yakalanır. Çünkü ülkemizde ve Türkiye’de gerek insanımıza yönelen, gerek kurumlarımıza yönelen, gerek siyasilerimize yönelen veya partilerimize yönelen bu tür şiddet olaylarının karşısında hep beraber bir sıradağ gibi en ufak bir esneme yapmadan durmayı başarmamız lazım.





Biz her zaman, hep beraber, hep birlikte 85 milyon olarak hiçbir gerekçe, soru işareti, ünlem işareti, virgül işareti, noktalı virgül koymadan bu tip hain saldırıları gerçekleştiren, kardeşliğimizi bozmak isteyenlere karşı durmaya devam edeceğiz, devam etmeliyiz diyorum.”









Bakan Soylu: Bu saldırı bir provokasyondur

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın kurşulanmasıyla ilgili olarak, "İYİ Parti İl Binasına saldırı, bir provokasyondur. Olayı aydınlatmak için polisimiz tahkikat yapmaktadır. Ancak olayın nedeni belirlenmeden husumet yöneltmek hem provokasyon hem de bu menfur olay üzerinden siyasi fırsatçılık yaymaktır. Fail/failler en yakın zamanda bulunacaktır" açıklamasını yaptı.











