Bakan Soylu’dan İYİ Parti binasına açılan ateşten Erdoğan'ı sorumlu tutan Akşener’e tepki: Siyasi fırsatçılık

İstanbul'da Merter İş Merkezi'nde bulunan İyi Parti İstanbul İl Başkanlığı, bu sabah saatlerinde kurşunlandı. Binanın penceresine isabet eden kurşun büyük korkuya neden oldu. Kurşun, kafeteryanın cam bölmesinden girerek koltuğa saplandı.

Ekipler harekete geçti

Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından yapılan saldırı, polis ekiplerini harekete geçirdi. Ekiplerin olay yerindeki incelemeleri devam ederken, Genel Başkan Meral Akşener de saldırının düzenlendiği parti binasına geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef gösterdi

Öncesinde sosyal medya hesabından paylaşım yapan Akşener, şu ifadelere yer verdi: "Devri iktidarınızda; evime, dava arkadaşlarıma yönelen tüm saldırılar cezasız kalmıştı. Bugün de İstanbul İl Başkanlığımıza silahlı saldırı düzenlendi Recep Bey! Tehditlerini vazife bilerek üzerimize gelen kurşunları çek; eğer geleceksen, sen gel."





Devri iktidarınızda; evime, dava arkadaşlarıma yönelen tüm saldırılar cezasız kalmıştı.



Bugün de İstanbul İl Başkanlığımıza silahlı saldırı düzenlendi Recep Bey!



Tehditlerini vazife bilerek üzerimize gelen kurşunları çek; eğer geleceksen, sen gel! — Meral Akşener (@meral_aksener) March 31, 2023

'Husumet yöneltmek provokasyondur'

Akşener'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef göstermesine tepkiler gecikmedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "İYİ Parti İl Binasına saldırı, bir provokasyondur. Olayı aydınlatmak için polisimiz tahkikat yapmaktadır. Ancak olayın nedeni belirlenmeden husumet yöneltmek hem provokasyon hem de bu menfur olay üzerinden siyasi fırsatçılık yaymaktır. Fail/failler en yakın zamanda bulunacaktır."















