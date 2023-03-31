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Bakan Soylu’dan İYİ Parti binasına açılan ateşten Erdoğan'ı sorumlu tutan Akşener’e tepki: Siyasi fırsatçılık

Masada yaşanan krizin ardından oyları dibe vuran İYİ Parti, şüpheli bir provokasyonla yeniden kendini gündeme getirdi. İYİ Parti İstanbul İl binasına ateş açıldı. Emniyet ekipleri, titiz bir çalışma başlatırken, Akşener'in saldırıdan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sorumlu tutmasına tepkiler gecikmedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, polis ekiplerinin titizlikle tahkikat başlattığını ve olayın failinin araştırıldığını belirterek, "Olayı aydınlatmak için Polisimiz tahkikat yapmaktadır. Ancak olayın nedeni belirlenmeden husumet yöneltmek hem provokasyon hem de bu menfur olay üzerinden siyasi fırsatçılık yaymaktır" ifadelerini kullandı.

15:05 . 31/03/2023 Cuma
Yeni Şafak
Bakan Soylu - Meral Akşener

Bakan Soylu - Meral Akşener

İstanbul'da Merter İş Merkezi'nde bulunan İyi Parti İstanbul İl Başkanlığı, bu sabah saatlerinde kurşunlandı. Binanın penceresine isabet eden kurşun büyük korkuya neden oldu. Kurşun, kafeteryanın cam bölmesinden girerek koltuğa saplandı.

Ekipler harekete geçti

Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından yapılan saldırı, polis ekiplerini harekete geçirdi. Ekiplerin olay yerindeki incelemeleri devam ederken, Genel Başkan Meral Akşener de saldırının düzenlendiği parti binasına geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef gösterdi

Öncesinde sosyal medya hesabından paylaşım yapan Akşener, şu ifadelere yer verdi: "Devri iktidarınızda; evime, dava arkadaşlarıma yönelen tüm saldırılar cezasız kalmıştı. Bugün de İstanbul İl Başkanlığımıza silahlı saldırı düzenlendi Recep Bey! Tehditlerini vazife bilerek üzerimize gelen kurşunları çek; eğer geleceksen, sen gel."


'Husumet yöneltmek provokasyondur'

Akşener'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef göstermesine tepkiler gecikmedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "İYİ Parti İl Binasına saldırı, bir provokasyondur. Olayı aydınlatmak için polisimiz tahkikat yapmaktadır. Ancak olayın nedeni belirlenmeden husumet yöneltmek hem provokasyon hem de bu menfur olay üzerinden siyasi fırsatçılık yaymaktır. Fail/failler en yakın zamanda bulunacaktır."


Halk TV İYİ Parti binasına açılan ateşin sorumlusu olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı gösterdi
Halk TV İYİ Parti binasına açılan ateşin sorumlusu olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı gösterdi

CHP'nin fonladığı Halk TV yine tetikçiliğe soyundu. Kanal, İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı binasına düzenlenen saldırıdan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı sorumlu tuttu. Halk TV Twitter hesabından İYİ Parti'ye saldırı haberini "İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı binası kurşunlandı: Erdoğan katıldığı yayında Meral Akşener'i bu sözlerle hedef almıştı" ifadeleriyle paylaştı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef göstererek "Recep Bey’in tehdidi üzerine partimiz 1'inci ve 3'üncü kattan kurşunlanıştır. Allah'tan başka kimseden korkuyorsam, Allah beni kahretsin. Korkmuyorum Recep Bey!" ifadelerini kullandı.


İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığına silahlı saldırı: AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe geçmiş olsun ziyaretinde bulundu
İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığına silahlı saldırı: AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe geçmiş olsun ziyaretinde bulundu

Zeytinburnu'nda bulunan İYİ Parti İl Başkanlığına silahla ateş açıldı. İl başkanlığının camlarına iki kurşun isabet ettiği belirlendi. Sabah binaya gelen görevliler camdaki kurşun izini görünce durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis inceleme başlattı. Yapılan incelemede il başkanlığının camlarına 2 kurşun isabet ettiği belirlendi. Polisin incelemesi sürerken saldırganı yakalamak için çalışmanın devam ettiği kaydedildi. AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığına geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Kabaktepe, "saldırı derin şekilde bizi üzdü. Üzüldüm ifadesi yetersiz kalıyor, kınıyorum. Meral Hanım'a geçmiş olsun dileklerimi ilettim." ifadelerini kullandı.



#süleyman soylu
#meral akşener
#iyiparti
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