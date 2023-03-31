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Bakan Bozdağ: İYİ Parti binasına yapılan saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'na yönelik saldırıyı kınadığını belirterek, "Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından re'sen soruşturma başlatılmıştır. Saldırı bütün boyutlarıyla aydınlatılacaktır" dedi.

16:19 . 31/03/2023 Cuma
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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'na yapılan saldırıya ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldığını belirterek, "Saldırı bütün boyutlarıyla aydınlatılacaktır" açıklamasında bulundu.


Bakan Bozdağ, İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'na yönelik saldırıyla ilgili Twitter'dan açıklamada bulundu. Bozdağ,
"İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı’na yapılan saldırıyı kınıyorum. Saldırı hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından re’sen soruşturma başlatılmıştır. Saldırı bütün boyutlarıyla aydınlatılacaktır. Saldırgan yakalanmadan, saldırganın kimliği belli olmadan, saldırının sebebi henüz bilinmeden, bu çirkin saldırıyı siyasi maksatla istismar etmek de doğru değildir. Hakikat ortaya çıkarılacak, adalet tecelli edecektir
" ifadelerini kullandı.



Halk TV İYİ Parti binasına açılan ateşin sorumlusu olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı gösterdi
Halk TV İYİ Parti binasına açılan ateşin sorumlusu olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı gösterdi

CHP'nin fonladığı Halk TV yine tetikçiliğe soyundu. Kanal, İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı binasına düzenlenen saldırıdan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı sorumlu tuttu. Halk TV Twitter hesabından İYİ Parti'ye saldırı haberini "İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı binası kurşunlandı: Erdoğan katıldığı yayında Meral Akşener'i bu sözlerle hedef almıştı" ifadeleriyle paylaştı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef göstererek "Recep Bey’in tehdidi üzerine partimiz 1'inci ve 3'üncü kattan kurşunlanıştır. Allah'tan başka kimseden korkuyorsam, Allah beni kahretsin. Korkmuyorum Recep Bey!" ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu’dan İYİ Parti binasına açılan ateşten Erdoğan'ı sorumlu tutan Akşener’e tepki: Siyasi fırsatçılık
Bakan Soylu’dan İYİ Parti binasına açılan ateşten Erdoğan'ı sorumlu tutan Akşener’e tepki: Siyasi fırsatçılık

Masada yaşanan krizin ardından oyları dibe vuran İYİ Parti, şüpheli bir provokasyonla yeniden kendini gündeme getirdi. İYİ Parti İstanbul İl binasına ateş açıldı. Emniyet ekipleri, titiz bir çalışma başlatırken, Akşener'in saldırıdan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sorumlu tutmasına tepkiler gecikmedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, polis ekiplerinin titizlikle tahkikat başlattığını ve olayın failinin araştırıldığını belirterek, "Olayı aydınlatmak için Polisimiz tahkikat yapmaktadır. Ancak olayın nedeni belirlenmeden husumet yöneltmek hem provokasyon hem de bu menfur olay üzerinden siyasi fırsatçılık yaymaktır" ifadelerini kullandı.


#Adalet Bakanlığı
#İYİ Parti
#seçim
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