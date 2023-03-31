Bakan Bozdağ: İYİ Parti binasına yapılan saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'na yapılan saldırıya ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldığını belirterek, "Saldırı bütün boyutlarıyla aydınlatılacaktır" açıklamasında bulundu.
Bakan Bozdağ, İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'na yönelik saldırıyla ilgili Twitter'dan açıklamada bulundu. Bozdağ,
"İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı’na yapılan saldırıyı kınıyorum. Saldırı hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından re’sen soruşturma başlatılmıştır. Saldırı bütün boyutlarıyla aydınlatılacaktır. Saldırgan yakalanmadan, saldırganın kimliği belli olmadan, saldırının sebebi henüz bilinmeden, bu çirkin saldırıyı siyasi maksatla istismar etmek de doğru değildir. Hakikat ortaya çıkarılacak, adalet tecelli edecektir
" ifadelerini kullandı.
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1 saat önce