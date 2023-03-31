Bakan Bozdağ: İYİ Parti binasına yapılan saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İYİ Parti İstanbul İl binasına yapılan saldırıyı lanetlediklerini belirterek, "Siyaset kurumunun bu saldırılara karşı kararlı ve sağduyulu bir duruş göstermesi önemlidir. Buna karşın Sayın Akşener'in bu saldırıdan sonra Sayın Cumhurbaşkanımızı suçlayan açıklaması ise sorumsuz ve provokatif bir yaklaşımdır. Akşener'in Cumhurbaşkanımıza dönük kullandığı yakışıksız ve provokatif dili kınıyoruz." ifadelerini kullandı.