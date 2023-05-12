Adalet Bakanı Bozdağ'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Bile bile uydurup yayıyorlar algı için yapıyorlar

Şanlıurfa'dan AK Parti milletvekili adayı olan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, partisinin sandık görevlilerine yönelik eğitim programında konuştu.
Şanlıurfa'dan AK Parti milletvekili adayı olan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, partisinin sandık görevlilerine yönelik eğitim programında konuştu.
Türkiye'nin seçim konusunda dünyanın en saygın ülkelerinden olduğunu ifade eden Bozdağ, "Bugüne kadar uluslararası alanda ve ulusal alanda milletimizin ve devletimizin yaptığı seçimlere şaibe ve gölge düşmemiştir, düşürülmemiştir." ifadesini kullandı.
Yüksek Seçim Kurulu'nun, seçimlerin organizasyonunu gerçekleştirdiğini, itiraz ve şikayetleri karara bağladığını aktaran Bozdağ, sandık kurullarında siyasi partilerin temsilcilerinin yer aldığını belirterek, şöyle devam etti:
"Türkiye'de 'sandıkta hile vardır' ya da 'sandıkta hile olacaktır', 'sandığa şöyle şöyle müdahale olacaktır' diyenler ya bizim seçim uygulamalarımızdan habersizdir ya seçim mevzuatımızı bilmemektedir ya da bile bile bu konuları çarpıtmaktadır. Her sandıkta 5 partinin temsilcisi var, birbiriyle rekabet içinde bu 5 partinin temsilcisinin sandıkta hile yapmak üzere anlaşması mümkün mü? Her seçim öncesi benzer iddiaların ortaya atıldığını görüyoruz. Birtakım platformlar oluşturuyorlar. Oy ve Ötesi, Temiz Toplum, bunların derdi temiz toplum falan değil. Temiz oyları kirletmek isteyen çevrelerdir. Sandığa gölge düşürmek isteyen çevrelerdir. Milletin hür iradesini şaibeli hale getirmek isteyen çevrelerdir. Sandıkta gücü yetmediği AK Parti'yi ve Cumhurbaşkanı'mızı seçimine gölge düşürmek suretiyle orada başka hesaplar yapan çevrelerdir."
"Yenilgisine mazeret üretmektedir"
Türkiye'nin en iyi yaptığı işlerin başında seçim geldiğinin altını çizen Bozdağ, "Yüksek Seçim Kurulu, seçimlerin güvenlik içinde yapılması ve herhangi bir gölge düşmemesi için elinden geleni her daim yapmıştır. Yine yapacaktır. Dünyada en güvenilir seçimi yapan ülkelerin başında Türkiye gelmektedir. Uluslararası alanda da ulusal alanda da seçimlerimiz üzerinde bugüne kadar kimse bir şaibe ve gölge düşürmemiştir, düşürememiştir. Seçime yaklaşırken yine Millet İttifakı'nın bileşenlerinin ve onlara destek veren çevrelerin 'seçimde hile, hurda' gibi sözleri çoğalttığını görüyoruz." diye konuştu.
Bakan Bozdağ, şunları söyledi:
"Algıyla seçimin kazanılamayacağını pazar günü bir kez daha öğreneceklerdir"
Seçimlerin yaklaşmasıyla çeşitli algıların oluşturulmaya çalışıldığını aktaran Bozdağ, bu algıların sosyal medya, bazı medya kuruluşları üzerinden yapılmak istendiğini ifade ederek, şöyle konuştu:
"'Sayın Kılıçdaroğlu'na suikast olacakmış, Sayın Kılıçdaroğlu ile ilgili kaset çıkacakmış', kim yapıyor bunu, söylemiyor. Savcılıklar var orada eğer böyle bir iddian varsa neden bu ülkenin Cumhuriyet savcılarına müracaat etmiyorsunuz? Bu tezviratı bile bile uydurup yayıyorlar. Sadece algı için yapıyorlar. Milleti aldatmak için yapıyorlar. Böyle tezviratları uyduranları savcılığa çağırdığında da 'Bak gazetecilere işlem yapıyorlar' diye de oradan da ayrı bir iftira atıyorlar. 'Böyle bir iddiada bulunuyorsun, ne biliyorsun' diye sormak için çağrılana da 'Gazetecileri ifadeye çağırdılar' diyorlar. Çağırmasalar, 'Böyle ciddi bir iddia var niye çağırmıyorlar?' Çağırıyorsunuz, başka şekilde savcıları maalesef suçluyorlar. Ben de buradan söylüyorum kim ne biliyorsa elindeki bilgi ve belgeleri Cumhuriyet savcılarına lütfen versinler, şikayetçi olsunlar. Hem birtakım iddiaları ortaya atacaksın hem de bir tane Cumhuriyet savcısına suç duyurusunda bulunmayacaksın. Kolluk kuvvetlerini göreve çağırmayacaksın, onlara müracaat etmeyeceksin, olur mu böyle şey? Bakın bütün bunların hepsi seçime dönük algıları oluşturmak ve buradan kaygı üretme gayreti ve çabasından başka hiçbir şey değildir. Yalanla, dolanla, algıyla seçimin kazanılamayacağını pazar günü bir kez daha öğreneceklerdir."
Milletin, seçimlerin sosyal medyayla, trollerle, ABD'nin ve AB ülkelerinin desteğiyle kazanılamayacağını öğrenemeyenlere öğreteceğini vurgulayan Bozdağ, seçimleri sahte hesaplarla pis kokular yayanların, terör örgütlerinden ve iftiralardan medet umanların değil, sandıkları temiz oylarıyla dolduranların kazanacağını belirtti.
Bakan Bozdağ, şu ifadeleri kullandı:
"Kasetler birilerinin yolunu açabilir ama milletin iradesini değiştiremez"
İnce'nin iftirayı atanın FETÖ olduğunu söylediğini, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ise Rusya'yı adres gösterdiğini aktaran Bekir Bozdağ, kasetlerden, iftiralardan medet umanların iktidar olmasının mümkün olmadığını söyledi.
"Pazar günü Şanlıurfa'dan ve Türkiye'den gür bir şekilde şu lafı onlara söyleteceğiz, 'Bütün bu algılara, bütün bu yalana, dolana rağmen adam yine kazandı.' Amerika'dan Avrupa'ya 'Erdoğan gitsin' diye şampanyalarını hazırlayıp bekleyenleri 'Millet yine Erdoğan dedi' diye kahredeceğiz, perişan olacaklar. 'Erdoğan gitsin' diye kapak yapanlara, manşet yapanlara aziz milletimiz manşeti atacak, 'Erdoğan başkan' diyecek. Onlar bu manşetleri atmak zorunda kalacaklar."