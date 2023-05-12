Adalet Bakanı Bozdağ'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Bile bile uydurup yayıyorlar algı için yapıyorlar

"'Sayın Kılıçdaroğlu'na suikast olacakmış, Sayın Kılıçdaroğlu ile ilgili kaset çıkacakmış', kim yapıyor bunu, söylemiyor. Savcılıklar var orada eğer böyle bir iddian varsa neden bu ülkenin Cumhuriyet savcılarına müracaat etmiyorsunuz? Bu tezviratı bile bile uydurup yayıyorlar. Sadece algı için yapıyorlar. Milleti aldatmak için yapıyorlar. Böyle tezviratları uyduranları savcılığa çağırdığında da 'Bak gazetecilere işlem yapıyorlar' diye de oradan da ayrı bir iftira atıyorlar. 'Böyle bir iddiada bulunuyorsun, ne biliyorsun' diye sormak için çağrılana da 'Gazetecileri ifadeye çağırdılar' diyorlar. Çağırmasalar, 'Böyle ciddi bir iddia var niye çağırmıyorlar?' Çağırıyorsunuz, başka şekilde savcıları maalesef suçluyorlar. Ben de buradan söylüyorum kim ne biliyorsa elindeki bilgi ve belgeleri Cumhuriyet savcılarına lütfen versinler, şikayetçi olsunlar. Hem birtakım iddiaları ortaya atacaksın hem de bir tane Cumhuriyet savcısına suç duyurusunda bulunmayacaksın. Kolluk kuvvetlerini göreve çağırmayacaksın, onlara müracaat etmeyeceksin, olur mu böyle şey? Bakın bütün bunların hepsi seçime dönük algıları oluşturmak ve buradan kaygı üretme gayreti ve çabasından başka hiçbir şey değildir. Yalanla, dolanla, algıyla seçimin kazanılamayacağını pazar günü bir kez daha öğreneceklerdir."