Adalet Bakanı Bozdağ'dan Semra Güzel açıklaması: 'Yurt dışına çıkış gözükmüyor'

Adalet Bakanı Bozdağ: "(Dokunulmazlığı kaldırılan HDP'li) Semra Güzel'e bilinen adreslerinde ulaşılamadı. Resmi kanallar açısından yurt dışına da çıkış gözükmüyor."
Bakan Bozdağ: "(Kaşıkçı davasının Suudi Arabistan'a nakli) Görüşümüzü bugün göndereceğiz. Bu yargılamanın, davanın nakli konusunda bakanlık olarak olumlu görüş bildireceğiz."
Bakan Bozdağ: "(Adnan Oktar davasındaki tahliye kararları) HSK Birinci Dairesi, İstanbul BAM 1. Ceza Dairesi hakimleri ve bazı savcılar hakkında inceleme izni verdi."
Ayrıntılar geliyor...