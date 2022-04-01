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POLİTİKA

Adalet Bakanı Bozdağ'dan Semra Güzel açıklaması: 'Yurt dışına çıkış gözükmüyor'

Adalet Bakanı Bozdağ: "(Dokunulmazlığı kaldırılan HDP'li) Semra Güzel'e bilinen adreslerinde ulaşılamadı. Resmi kanallar açısından yurt dışına da çıkış gözükmüyor."

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Haber Merkezi AA
​Adalet Bakanı Bozdağdan önemli açıklamalar: HDPli Semra Güzelin yurt dışına çıkışı gözükmüyor
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ açıklama yaptı.

Adalet Bakanı Bozdağ: "(Dokunulmazlığı kaldırılan HDP'li) Semra Güzel'e bilinen adreslerinde ulaşılamadı. Resmi kanallar açısından yurt dışına da çıkış gözükmüyor."

Bakan Bozdağ: "(Kaşıkçı davasının Suudi Arabistan'a nakli) Görüşümüzü bugün göndereceğiz. Bu yargılamanın, davanın nakli konusunda bakanlık olarak olumlu görüş bildireceğiz."

Bakan Bozdağ: "(Adnan Oktar davasındaki tahliye kararları) HSK Birinci Dairesi, İstanbul BAM 1. Ceza Dairesi hakimleri ve bazı savcılar hakkında inceleme izni verdi."

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