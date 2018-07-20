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GAZİANTEP

Adalet Bakanı Gül: Çok önemli bir delile ulaştık

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep'te gündeme ilişkin açılamalarda bulundu. Akın İpek'in Londra'da ev hapsi almasını değerlendiren Gül, "Süreci takip ediyoruz. Biz bağımsız Türk yargısına bunlar iade edilsin diyoruz. Hukuk devletiyseniz ayrım yapmayacaksınız" dedi. Gül ayrıca, 15 Temmuz darbe girişimi gecesine ilişkin çok önemli bir delile ulaştıklarını açıklayarak, "O gece FETÖ'nün doğrudan darbeyle alakalı olduğuna dair tüm tezlerimizi, verilerimizi güçlendiren yeni bir delile ulaştık" ifadesini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep'te açıklamalarda bulundu.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep'te açıklamalarda bulundu.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep'te gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Akın İpek ile ilgili İngiltere mahkemelerince alınan kararı değerlendiren Gül, FETÖ'nün iadesi hakkında da konuştu.

"ÇOK ÖNEMLİ BİR DELİL ELDE EDİLDİ"

Gül, FETÖ elebaşının iadesisiyle ilgili şunları söyledi:

"15 Temmuz gecesine ait çok önemli bir delil elde edildi. Bir FETÖ'cünün telefonundan elde edilen veri. O gece FETÖ'nün doğrudan darbeyle alakalı olduğuna dair tüm tezlerimizi, verilerimizi güçlendiren yeni bir delile ulaştık. Bunu da ilgililere ulaştırdık. Bu konuda bir adım bekliyoruz. Bu akşam da ABD Adalet Bakanı ile bir telefon görüşmesi yapacağım. Bu süreci hep beraber takip edeceğiz."

"TÜRKİYE HUKUK DEVLETİDİR"

Bakan Gül, terörist cenazesine katılan HDP'li vekillere ilişkin soruşturmayla ilgili olarak da "Türkiye hukuk devletidir. Herkes hukuka, kanuna, nizama uymak zorundadır. Bu konuda da farklı bir durum olursa ilgili makamlar gerekli soruşturmayı yapar" dedi.

İngiltere'nin Akın İpek kararını da değerlendiren Gül, "Talebimiz bu isimlerin bağımsız Türk yargısına iade edilmesi yönünde" dedi.

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